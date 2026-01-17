Η χώρα μπαίνει σε χειμωνιάτικη δοκιμασία – Κρύο, άνεμοι και χιόνια στο προσκήνιο, τι λένε μετεωρολόγοι

Απότομη αλλαγή σκηνικού στον καιρό από σήμερα Σάββατο, με ψυχρές αέριες μάζες από τη Ρωσία να «χτυπούν» τη χώρα. Το τριήμερο έως τη Δευτέρα φέρνει έντονο κρύο, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις, με προοπτική χειμωνιάτικης διάρκειας.

17 Ιαν. 2026 15:12
Σε χειμωνιάτικους ρυθμούς μπαίνει η χώρα από σήμερα (17/1/2026), καθώς ψυχρές αέριες μάζες ρωσικής προέλευσης επηρεάζουν τον καιρό, ρίχνοντας τη θερμοκρασία έως και 10 βαθμούς και ενισχύοντας σημαντικά τους ανέμους. Το σκηνικό θα περιλαμβάνει βροχές, χιόνια και ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές, με τον χειμώνα να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη. Παράλληλα, χιονοπτώσεις –κυρίως ασθενείς– θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι ανατολικοί άνεμοι έως και τα 6 μποφόρ.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα πέσει η θερμοκρασία:

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι οι χιονοπτώσεις του Σαββατοκύριακου και έως την Τρίτη θα είναι κατά βάση ασθενείς έως πρόσκαιρα μέτριες, χωρίς τη δυναμική για εκτεταμένες χιονοστρώσεις. «Δεν αναμένονται συνθήκες πυκνών χιονοπτώσεων, αλλά νιφαδοπτώσεις και τοπικά ασθενή φαινόμενα, με εξαίρεση ορισμένες ευνοημένες περιοχές και λίγο μεγαλύτερα υψόμετρα», σημειώνει. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης της δυναμικής από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, κυρίως από τη Θεσσαλία και βορειότερα, ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα – σενάριο που παραμένει υπό αξιολόγηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Νίκος Καντερές κάνει λόγο για ένα «χειμωνιάτικο δεκαήμερο» μετά τις αλκυονίδες ημέρες. Όπως αναφέρει, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με πτώση 8-10 βαθμών το Σαββατοκύριακο, μικρή ανάκαμψη στα μέσα της εβδομάδας και νέα υποχώρηση στη συνέχεια. Οι άνεμοι, βόρειοι-βορειοανατολικοί ή ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, θα αγγίξουν τα 7 και 8 μποφόρ στα πελάγη, με ριπές που τοπικά μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Δείτε που θα χιονίσει

Το συμπέρασμα των μετεωρολόγων είναι σαφές: ο χειμώνας επιστρέφει δυναμικά, με έντονο κρύο, άνεμο και τοπικά χιόνια, ενώ η εξέλιξη από τα μέσα της εβδομάδας θα κρίνει αν το ψυχρό κύμα θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

