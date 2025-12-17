Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για τον προϋπολογισμό 2026

ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για τον προϋπολογισμό 2026:«Η Ελλάδα της συνέπειας χτίζει το αύριο».

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για τον προϋπολογισμό 2026
17 Δεκ. 2025 8:44
Pelop News

Η ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026 επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνά με σχέδιο, ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Προϋπολογισμός 2026: Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να χαράζει τον δρόμο της συνέπειας, η χώρα προχωρά μπροστά, με πολιτικές που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και ενισχύουν τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάδειξη του στεγαστικού ζητήματος ως κεντρικής προτεραιότητας. Τα έξι στοχευμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αυξάνει την προσφορά κατοικιών, στηρίζει τους εργαζόμενους στην περιφέρεια, βάζει τάξη στη βραχυχρόνια μίσθωση και κινητοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις για προσιτή στέγη. Παράλληλα, η γενναία ρύθμιση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο κλείνει μια χρόνια πληγή με δικαιοσύνη και ρεαλισμό.

Ταυτόχρονα, η πρόταση για διακομματική επιτροπή στο αγροτικό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, τα μεγάλα εθνικά και παραγωγικά ζητήματα απαιτούν συνεννόηση, διαφάνεια και λύσεις που αντέχουν στον χρόνο, πέρα από κομματικές σκοπιμότητες.

Ο Προϋπολογισμός αυτός είναι προϋπολογισμός ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας. Είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα σήμερα δεν ακολουθεί απλώς την Ευρώπη, αλλά γίνεται παράδειγμα στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να εγγυάται την πρόοδο, με πράξεις και όχι με λόγια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:48 Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν πίνω αλκοόλ, αλλά αν το έκανα θα μπορούσα να είμαι εθισμένος» !
9:47 Συντάξεις: Από την Παρασκευή η καταβολή με αυξήσεις ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
9:38 Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι, δράστες 9 και 12 ετών!
9:37 Ο ανατρεπτικός νόμος του «επώνυμου δότη» σπέρματος, που ψηφίστηκε στην Ελλάδα, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ
9:28 Ξανά «μαζί» Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι, η φωτογραφία με τον γιο τους
9:23 Αγρότες: Τα τρία σενάρια, τι θέλουν, σε τι στοχεύουν, τι ισχύει
9:20 Ενωτική Κίνηση: Απελευθερωμένο ωράριο, κατάργηση της Κυριακής με ευθύνη του προεδρείου
9:13 Ψήφιση προϋπολογισμού 2026: Ποιοι ανεξάρτητοι είπαν «ναι» και η απουσία Σαμαρά
9:12 Αυστραλία: Απαγγέλθηκαν 59 κατηγορίες σε βάρος του 24χρονου δράστη του φονικού στο Σίδνεϊ, ΒΙΝΤΕΟ
9:00 Ο βίος και η πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ», η παραμονή του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας
8:59 Γηροκομειό: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, το πρόγραμμα ΦΩΤΟ
8:55 Στην Κυψέλη στο Γυμνάσιο που η 16χρονη μαχαίρωσε την 14χρονη μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές! Κλήθηκε η αστυνομία
8:49 Η ΟΕΕΣΠ για την επιβολή τέλους
8:44 Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για τον προϋπολογισμό 2026
8:43 Νέα Ζηλανδία: Ένοχος για πορνογραφία και κτηνοβασία πρώην υπαρχηγός της αστυνομίας!
8:32 Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, που συνελήφθη για τη δολοφονία του είχε μπει 18 φορές σε κέντρο αποτοξίνωσης!
8:31 Δυτική Αχαΐα: Στο σφυρί έκταση 100 στρεμμάτων για τον «Ελληνα Εσκομπάρ» ΦΩΤΟ
8:21 Γαλλία: Στον βυθό της Βρετάνης βρέθηκε τείχος 7.000 μέτρων!
8:20 Πάτρα: Μοτοσικλετιστής εκτός πορείας, προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ
8:13 Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας: Στις κάλπες σήμερα οι καθηγητές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ