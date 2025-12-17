Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για τον προϋπολογισμό 2026

Η ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026 επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνά με σχέδιο, ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Προϋπολογισμός 2026: Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να χαράζει τον δρόμο της συνέπειας, η χώρα προχωρά μπροστά, με πολιτικές που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και ενισχύουν τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάδειξη του στεγαστικού ζητήματος ως κεντρικής προτεραιότητας. Τα έξι στοχευμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αυξάνει την προσφορά κατοικιών, στηρίζει τους εργαζόμενους στην περιφέρεια, βάζει τάξη στη βραχυχρόνια μίσθωση και κινητοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις για προσιτή στέγη. Παράλληλα, η γενναία ρύθμιση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο κλείνει μια χρόνια πληγή με δικαιοσύνη και ρεαλισμό.

Ταυτόχρονα, η πρόταση για διακομματική επιτροπή στο αγροτικό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, τα μεγάλα εθνικά και παραγωγικά ζητήματα απαιτούν συνεννόηση, διαφάνεια και λύσεις που αντέχουν στον χρόνο, πέρα από κομματικές σκοπιμότητες.

Ο Προϋπολογισμός αυτός είναι προϋπολογισμός ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας. Είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα σήμερα δεν ακολουθεί απλώς την Ευρώπη, αλλά γίνεται παράδειγμα στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να εγγυάται την πρόοδο, με πράξεις και όχι με λόγια.

