Προϋπολογισμός 2026: Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες

Οι τρεις επιπλέον που ψήφισαν υπέρ μαζί με τους 156 της ΝΔ είναι οι ανεξάρτητοι Κωνσταντίνος Φλώρος, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Γιώργος Ασπιώτης

16 Δεκ. 2025 20:59
Pelop News

Νόμος του κράτους είναι ο προταθείς από την κυβέρνηση προϋπολογισμός του 2026, που ψηφίστηκε από 159 βουλευτές. Όχι ψήφισαν 136 βουλευτές.

Σημειώνεται ότι η Νίνα Κασσιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποιήθηκε υπερψηφίζοντας τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ενώ το κόμμα της καταψήφισε. Οι αμυντικές δαπάνες υπερψηφίστηκαν από 216 βουλευτές, έναντι 75 που καταψήφισαν.

Οι 3 επιπλέον που ψήφισαν τον προϋπολογισμό μαζί με τους 156 της ΝΔ είναι οι ανεξάρτητοι Κωνσταντίνος Φλωρος, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Γιώργος Ασπιώτης

