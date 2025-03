Η διακήρυξη Μητσοτάκη για την Ευρωπαϊκή Άμυνα υιοθετήθηκε από το ΕΛΚ

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) υιοθέτησε τη Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Άμυνα που πρότεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας τρεις βασικές προτεραιότητες για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ.

Η Διακήρυξη καλεί την Ένωση να αντιμετωπίσει τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

– Αύξηση των αμυντικών δαπανών: Επίτευξη φιλόδοξων στόχων και γρήγορη κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού.

– Αποτελεσματικός συντονισμός: Υπέρβαση του κατακερματισμού στις εθνικές στρατηγικές προμήθειας και σχεδιασμού.

– Έξυπνη διαχείριση πόρων: Καλύτερη διαλειτουργικότητα, κοινά πρότυπα και στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει την ανάγκη τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τη δέσμευση του 2% του ΑΕΠ στις αμυντικές επενδύσεις, όπως προβλέπει το ΝΑΤΟ. Επιπλέον, προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει άμεσα σχέδιο που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στις εθνικές αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για τις χώρες που ήδη πληρούν τους στόχους τους.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα βήμα προς την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ahead of today’s #EUCO, the EPP Summit adopted a “Declaration on European Defence”, tabled by @kmitsotakis, emphasising the need to shore up defence spending in the EU and use fiscal flexibilities under the Stability & Growth Pact in an equal way for all Member States. pic.twitter.com/gkof5snW5J

— EPP (@EPP) March 6, 2025