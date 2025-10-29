Η διανομή κέικ αμυγδάλου δεν σταμάτησε και ζευγάρι με σοβαρή αλλεργία αποβιβάστηκε από πτήση!

Ένα ζευγάρι με σοβαρή αλλεργία, όπως ισχυρίζεται, στους ξηρούς καρπούς υποστηρίζει ότι «αναγκάστηκε να αποβιβαστεί» από μια πτήση, αφού τα μέλη του πληρώματος αρνήθηκαν να σταματήσουν να μοιράζουν κέικ που περιείχαν αμύγδαλα.

Η 22χρονη Πρετόρια Ντρέβερ και ο 25χρονος Ρόναν Κέλι επιβιβάστηκαν σε πτήση της KLM στις 25 Οκτωβρίου με προορισμό το Άμστερνταμ. Το ταξίδι στην Ολλανδία είχε ως σκοπό να γιορτάσουν τον πρόσφατο αρραβώνα τους και τα 25α γενέθλια του Ρόναν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι δύο νέοι έχουν σοβαρή αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, συμπεριλαμβανομένων των φιστικιών με την Πρετόρια να λέει πως ενημέρωσε την αεροπορική ηλεκτρονικά. Μάλιστα, φρόντισε μάλιστα να φτάσει στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου δύο ώρες νωρίτερα για να ειδοποιήσει και το προσωπικό.

Ωστόσο, όταν το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, ισχυρίζονται ότι η αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε να σταματήσει να σερβίρει προϊόντα με ξηρούς καρπούς, συμπεριλαμβανομένου ενός δωρεάν κέικ μπανάνας με αμύγδαλα, ή να κάνει κάποια ανακοίνωση προς τους επιβάτες. Αντ’ αυτού, τους ζητήθηκε ή να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο ή να ταξιδέψουν, καθώς υπήρχαν ενέσεις αδρεναλίνης στο αεροσκάφος.

Η Πρετόρια και ο Ρόναν δηλώνουν πως ένιωσαν «παγιδευμένοι» και «ταπεινωμένοι» και τελικά αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο.

Το ζευγάρι κατέγραψε τις αλληλεπιδράσεις τους στο αεροπλάνο με τα μέλη του πληρώματος και σε ένα βίντεο κλιπ, ένα μέλος του προσωπικού λέει: «Μοιράζουμε φαγητό επειδή οι άνθρωποι πλήρωσαν για μια υπηρεσία και δεν πρόκειται να τους την στερήσουμε. Μπορώ να σας δείξω στα εγχειρίδια, αυτή είναι η διαδικασία».

Ο Ρόναν, από την Σκωτία, απαντά τότε θυμωμένα: «Αυτό είναι σοκαριστικό, όλες οι άλλες αεροπορικές εταιρείες το κάνουν για εμάς». «Ειλικρινά πιστεύω ότι αν απογειωνόμασταν με εκείνη την πτήση και σερβίριζαν ξηρούς καρπούς, θα έπρεπε να κάνουν αναγκαστική προσγείωση στο Λονδίνο ή πιθανότατα θα είχαμε πεθάνει κατά τη διάρκεια της πτήσης», συμπλήρωσε.

«Όταν κλείνουμε διακοπές, πάντα επιβεβαιώνουμε με την αεροπορική εταιρεία (για τις αλλεργίες μας). Ζητήσαμε να κάνουν μια ανακοίνωση για να ζητήσουν από τους επιβάτες να μην ανοίξουν τίποτα αν περιέχει ξηρούς καρπούς και να μην πουλήσουν ξηρούς καρπούς στο αεροπλάνο. Ακόμα και το μενού για εκείνη την ημέρα έπρεπε να είναι ένα μπισκότο, αλλά όταν επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο ήταν ένα ψωμί μπανάνας με αμύγδαλα και ξηρούς καρπούς», είπε.

«Είπαν επίσης ότι ήταν διατεθειμένοι να το ρισκάρουν αν θέλαμε να μείνουμε στο αεροπλάνο, επειδή είχαν EpiPens. Αλλά το EpiPen προορίζεται μόνο για να χορηγήσει αδρεναλίνη στον οργανισμό μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, οπότε δεν είναι η λύση όταν βρίσκεσαι στον αέρα. Είπαν ότι αν δεν μας άρεσε που πουλούσαν ξηρούς καρπούς και δεν μας άρεσε η ιδέα επειδή υπήρχαν πολλοί επιβάτες, 190 από αυτούς και δύο από εμάς, έπρεπε να κατεβούμε από το αεροπλάνο», ανέφερε.

Ο Ρόναν θεώρησε την κατάσταση «πολύ ενοχλητική» και είπε: «Ένιωσα σαν να ήμουν στριμωγμένος σε μια γωνία, γιατί ό,τι και να λέγαμε ή κάναμε, ξέραμε ότι δεν θα κερδίζαμε. Ο πιλότος είπε ότι βασικά πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν πληρωθεί όλοι, αλλά και εγώ πλήρωσα για αυτές. Νιώθω αρκετά αηδιασμένος που μια αεροπορική εταιρεία θα έκανε κάτι τέτοιο».

Όσον αφορά την Πρετόρια, εξήγησε ότι θα μπορούσε να υποστεί αναφυλακτικό σοκ μέσα σε μόλις δύο λεπτά από την έκθεση σε ξηρούς καρπούς, λόγω της αλλεργίας της και η εμπειρία αυτή την έχει αποτρέψει από το να πετάξει ξανά. «Έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας. Είμαστε δύο, αλλά οι επιβάτες είναι 190, οπότε ολόκληρο το αεροπλάνο ήταν γεμάτο με ξηρούς καρπούς, ήταν φρικτό», είπε η 22χρονη.

Εκπρόσωπος της KLM ζήτησε συγγνώμη για την εμπειρία του ζευγαριού και είπε: «Κατανοούμε πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι αλλεργίες στα ξηρά καρπούς και πόσο οδυνηρή πρέπει να ήταν αυτή η κατάσταση για αυτούς. Όταν ένας επιβάτης ενημερώνει το πλήρωμα για αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, μπορούμε να κάνουμε μια ανακοίνωση στο αεροσκάφος ζητώντας ευγενικά από τους άλλους επιβάτες να κρατήσουν τα προϊόντα που περιέχουν ξηρούς καρπούς κλειστά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να απαγορεύσουμε σε άλλους επιβάτες να καταναλώνουν προϊόντα που ενδέχεται να περιέχουν ξηρούς καρπούς κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουμε τους επιβάτες με αλλεργίες, δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ένα περιβάλλον χωρίς ξηρούς καρπούς στο αεροσκάφος. Λυπούμαστε που ο κ. Κέλι και η κυρία Ντρέβερ ένιωσαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αποχωρήσουν από το αεροσκάφος και κατανοούμε την απογοήτευσή τους», συμπλήρωσε.

