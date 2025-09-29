Η Διεθνολόγος – Νομικός Χριστίνα Χαλιλοπούλου μιλάει στην «Π»: «Ναι στην αστυνόμευση στους καταυλισμούς»

Η νομικός και διεθνολόγος Χριστίνα Χαλιλοπούλου, αυτοπροσδιοριζόμενη ως «Ελληνίδα Τσιγγάνα», τοποθετείται στην «Π» για το ζήτημα της αστυνόμευσης εντός των καταυλισμών Ρομά, μετά την εξαγγελία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την παρουσία εκπαιδευμένων αστυνομικών σε επιλεγμένες περιοχές, αρχικά της Δυτικής Αττικής.

Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Επιτέλους βρέθηκε ένας άνθρωπος… να ακουμπήσει αυτό το καυτό ζήτημα που λέγεται ένταξη των Ελλήνων τσιγγάνων».

Η έγκριτη θεμιστοπόλος υπογραμμίζει ότι το μέτρο της αστυνόμευσης ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα της ίδιας της κοινότητας:

«Και εμείς ως Ελληνες πολίτες δεν θέλουμε να χαρακτηριζόμαστε από τον όρο Ρομά και αυτός συνάμα να σημαίνει ότι είμαστε όλοι παραβατικοί. Δεν είμαστε παραβατικοί. Η πλειοψηφία των οικογενειών που προσπαθούν να ενταχθούν στη νομοταγή κοινωνία δεν μπορεί να είναι έρμαιο των λίγων παραβατικών».

-Κρίνετε απαραίτητη την παρουσία της Αστυνομίας μέσα στους καταυλισμούς;

Η ελληνική Πολιτεία απέτυχε τις προηγούμενες δεκαετίες να προστατεύσει τους καταυλισμούς από την είσοδο παραβατικών στοιχείων από βαλκανικές χώρες. Αυτά τα στοιχεία έφεραν μια πιο σκληρή παραβατικότητα, την οποία οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Η αστυνομική παρουσία είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η προστασία της νομοταγούς πλειοψηφίας και η αποτροπή της ανομίας.

-Κάποιοι ωστόσο, ψέγουν τον υπουργό για υπέρμετρη αστυνόμευση. Τι πιστεύετε εσείς;

Εγώ ζω σε ένα δυτικό προάστιο και κάνω το σταυρό μου όταν βλέπω αστυνομικούς της Δίας να περνάνε. Η διαφθορά στην Ελληνική Αστυνομία σήμερα γίνεται από γύφτους;

Η επόμενη γενιά, λοιπόν, θα πρέπει να παραδειγματιστεί με σωστά πρότυπα. Θα πρέπει να βλέπει τον αστυνομικό της γειτονιάς μέσα στη γειτονιά του και όχι τον παραβατικό συγγενή. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι αποκτούν αίσθηση ασφάλειας και νομιμότητας μέσα στην κοινότητά τους. Επίσης, η αξιοποίηση ανθρώπων από την ίδια την κοινότητα ως αστυνομικών είναι σημαντική. Θα δημιουργηθούν θετικά πρότυπα για τα παιδιά. Θα βλέπουν τον αστυνομικό ως παράδειγμα και όχι ως απειλή.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η κ. Χαλιλοπούλου απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο «Ρομά», θεωρώντας τον πολιτικά και διπλωματικά επικίνδυνο:

«Δεν δέχομαι τον όρο Ρομά… Πολιτικά και διπλωματικά όμως ενέχει κινδύνους. Εγώ είμαι Ελληνίδα. Οταν θέλω να ταυτιστώ με τον πολιτισμό της κοινότητάς μου είμαι σαφώς τσιγγάνα. Η χρήση του όρου αλλοιώνει τα στατιστικά και δημιουργεί λανθασμένη αντίληψη για την πραγματική εγκληματικότητα. Κάτω από τον όρο Ρομά πια έχει μπει κάθε μετανάστης και κάθε καρυδιάς καρύδι. Αυτό αλλοιώνει την πραγματική εικόνα της κοινότητάς μας.

Οπως οι Βλάχοι, οι Σαρακατσάνοι και οι Αρβανίτες είναι Ελληνες πολίτες με δικούς τους γλωσσικούς ή πολιτισμικούς ιδιωματισμούς, έτσι και εμείς οι Ελληνες Τσιγγάνοι έχουμε τη δική μας ταυτότητα και προσφέρουμε στην κοινωνία».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

-Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων ένταξης;

Οταν η Τσιγγανούλα θα πάρει το παιδάκι της να το πάει πρώτη μέρα στο σχολείο, τα βλέμματα που καρφώνονται πάνω τους είναι πάρα πολύ εχθρικά και αυτομάτως το παιδάκι γίνεται θύμα κοινωνικού bullying.

Το βασικό έλλειμμα είναι η νοοτροπία του συνόλου των Ελλήνων. Η πολιτική μου εμπλοκή κατά το παρελθόν ήταν λάθος, γιατί ούτε η Ελλάδα ούτε τα κόμματα ήταν έτοιμα να δεχτούν την αλλαγή. Οι μέχρι σήμερα πολιτικές, λειτουργούν ως «μέτρα απένταξης, αποτρέποντας ουσιαστικά τη συμμετοχή των Τσιγγάνων στην κοινωνία.

