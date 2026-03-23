Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους

Η επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που βίωσε ως παιδί, την πίεση που ένιωθε να είναι πάντα πρώτη και τις ψυχικά φορτισμένες περιόδους που πέρασε αργότερα στη ζωή της.

23 Μαρ. 2026 10:21
Για το bullying που δέχτηκε στα σχολικά της χρόνια, αλλά και για τις δύσκολες περιόδους που πέρασε αργότερα στη ζωή της, μίλησε η Δήμητρα Κατσαφάδου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές». Όπως ανέφερε, ως παιδί βίωνε έντονη πίεση τόσο από το σχολικό περιβάλλον όσο και από τις υψηλές απαιτήσεις που ένιωθε ότι υπήρχαν μέσα στην οικογένειά της.

Η επιχειρηματίας περιέγραψε ότι στο σχολείο δεχόταν πειράγματα επειδή διάβαζε πολύ, με αποτέλεσμα να τη φωνάζουν «φυτό» και να αισθάνεται απομονωμένη. Όπως είπε, ήταν «πάντα στην απέξω», ενώ παράλληλα προσπαθούσε συνεχώς να είναι πρώτη, καθώς θεωρούσε πως οτιδήποτε λιγότερο δεν θα ήταν αποδεκτό. Αναφέρθηκε μάλιστα και στον αυστηρό τρόπο με τον οποίο βίωνε την πίεση για επιδόσεις, λέγοντας ότι ο πήχης ανέβαινε διαρκώς.

 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε και για την πορεία που ακολούθησε αργότερα, εξηγώντας πως, παρότι αρχικά ήθελε να γίνει φιλόλογος, τελικά άλλαξε κατεύθυνση. Όπως είπε, δεν πέρασε στην Ιατρική για πολύ μικρή διαφορά και βρέθηκε στο Χημικό, επιλογή που συνδέθηκε και με τις επιθυμίες της οικογένειάς της.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα επαγγελματικά της βήματα, εξηγώντας ότι ξεκίνησε σε μια πολύ μοναχική και πιεστική φάση της ζωής της, όταν άρχισε να δημιουργεί προϊόντα περιποίησης και να τα πηγαίνει η ίδια από σπίτι σε σπίτι. Όπως σημείωσε, η διαδρομή της ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, πριν καταφέρει να στήσει τη δική της επιχείρηση.

 

Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά και για την ψυχική της κατάσταση, αποκαλύπτοντας ότι έχει περάσει καταθλιπτικές περιόδους και κρίσεις άγχους, ενώ ανέφερε πως στο παρελθόν έχει λάβει και αντικαταθλιπτική αγωγή. Όπως εξήγησε, τέτοιες φάσεις πυροδοτήθηκαν σε κομβικές και επώδυνες στιγμές της ζωής της, όπως η απώλεια ενός πολύ κοντινού της ανθρώπου και η επαφή της με ένα μικρό κορίτσι που έδινε μάχη με τον καρκίνο.

 

