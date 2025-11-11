«Η δολοφονημένη έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια», η κρίσιμη μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια

Πρόκειται για μία από τις κρισιμότερες καταθέσεις της δικογραφίας για το μακελειό στα Βορίζια και είναι ενός μάρτυρα που δεν ανήκει σε καμία από τις δυο οικογένειες και βρέθηκε τυχαία στο σημείο.

«Την ώρα που λιβάνιζε μύριζε χασίσι» συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον 46χρονο ιερέα Youtuber

Ο μάρτυρας στο μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης δεν ανήκει ούτε στην οικογένεια Καργάκη αλλά ούτε στην οικογένεια Φραγκιαδάκη. Δεν είναι καν από τα Βορίζια.

Βρέθηκε τυχαία στον τόπο που έγινε το μακελειό και παραλίγο να ήταν και αυτός νεκρός. Οι βολίδες έπληξαν και το δικό του αυτοκίνητο, ένα γκρι τζιπ που καταγράφεται στις κάμερες ασφαλείας με το λάστιχο σκασμένο. Είναι κρητικός που διαμένει εκτός Κρήτης.

Ήρθαν για ένα γάμο στο νησί και έκαναν βόλτα με τη γυναίκα του. Τη μοιραία ημέρα σκέφτηκαν να κάνουν μία εκδρομή και να πιούνε ένα καφέ στον Ζαρό. «Αν ήταν δέκα πόντους πιο πάνω, θα με είχε βρει στην κοιλιά και τώρα δεν θα μιλούσαμε εδώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Η μαρτυρία του είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς περιγράφει πρόσωπα και καταστάσεις στον «πυρήνα» του αιματοκυλίσματος. Η κατάθεση δίνεται το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δηλαδή της 1ης Νοεμβρίου, οπότε και σημειώθηκε το αιματοκύλισμα, ενώ ακόμα δεν είχαν γίνει ευρέως γνωστές κρίσιμες πτυχές.

Κατά συνέπεια έχουν ενδιαφέρον όσα εξιστορεί στους αστυνομικούς, σύμφωνα με όσα μετέφεραν στο Cretalive.gr αξιόπιστες πηγές, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσει από τους μάρτυρες που θα απασχολήσουν ιδιαιτέρως τους συνηγόρους των δύο πλευρών στο ακροατήριο.

Διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, ερχόμενος από Λοχριά, ο 65χρονος μάρτυρας περιγράφει ότι κοντά στην έξοδο του χωριού προς Ζαρό, στα 100-200 μέτρα από το Μνημείο, είδε μαζεμένα περί τα 15 άτομα, στη δεξιά μεριά του δρόμου.

Ταυτόχρονα είδε ένα αυτοκίνητο μαύρο γυαλιστερό αγροτικό, όπως περιγράφει, με σκούρα φιμέ τζάμια, να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα. Αναπόφευκτα ο ίδιος «έκοψε» ταχύτητα για να περάσει ο οδηγός του μαύρου αγροτικού, αλλά η εξέλιξη ήταν σοκαριστική.

«Όπλα σηκώθηκαν από το πλήθος και άρχισαν να πυροβολούν προς το αυτοκίνητο»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr ο μάρτυρας περιγράφει ότι κατά την στιγμή που το μαύρο αγροτικό έφθανε στο ύψος των συγκεντρωμένων, είδε όπλα να σηκώνονται προς το αυτοκίνητο από το πλήθος και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρους του οχήματος.

«Σίγουρα διέκρινα ένα καλάσνικοφ, κυρίως από τον ήχο, το χαρακτηριστικό «κακάρισμα» που έκανε, ενώ συνολικά πρέπει να εμφανίστηκαν τέσσερα-πέντε όπλα, όπως πρόλαβα να δω, το ένα απ’ αυτά ήταν μακρύ, σαν καραμπίνα «χράπα-χρούπα».

Τα άλλα πρέπει να ήταν πιστόλια γιατί έπεφταν ριπές με λίγους πυροβολισμούς» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά. Όμως, περιγράφει επίσης, ότι στο αγροτικό μέσα δεν φαινόταν πόσα άτομα υπήρχαν γιατί ήταν σηκωμένα τα τζάμια και φιμέ.

Ο 65χρονος στην κατάθεση του περιγράφει ότι με το που αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς, έγειρε το σώμα του στο ύψος του τιμονιού και ανέπτυξε ταχύτητα για να φύγει. Είναι κομβική η περιγραφή του στο σημείο που αναφέρεται στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, τη δολοφονημένη.

Περιγράφει ότι πριν σκύψει, είδε μια γυναίκα που φορούσε ένα πολύχρωμο καφέ φόρεμα, να πέφτει κάτω, ενώ δίπλα της ήταν ένας άνδρας γονυπετής που φαινόταν τραυματισμένος. Καταθέτει ακόμα ότι πριν η γυναίκα πέσει στο έδαφος, είχε υψώσει το χέρι της και έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο , οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν για 2-3 λεπτά, σταμάτησαν για λίγο και μετά ακούστηκαν και πάλι πυροβολισμοί, σαν να συνεχιζόταν, όπως εκτιμά, το επεισόδιο.

Ο μάρτυρας δεν είδε, αναφέρει, αν πυροβολούσαν μέσα από το μαύρο αγροτικό, αλλά εικάζει ότι σίγουρα έτσι έγινε. Αστυνομικοί πάντως ερωτούν ξανά τον μάρτυρα αν αντιλήφθηκε να ρίπτονται πυροβολισμοί μέσα από το μαύρο αγροτικό αυτοκίνητο, δηλαδή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, με τον 65χρονο να απαντά επί λέξει:

«Δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο έγινε καθώς προφανώς υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και τα άτομα της ομάδας που ήταν πεζοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν η γυναίκα και ο άνδρας που τραυματίστηκαν, θεωρώ ότι δεν πυροβολιόντουσαν μεταξύ τους.

Αυτοί όλοι πυροβολούσαν το μαύρο αμάξι και βάση λογικής θεωρώ ότι και όποιος επέβαινε στο αμάξι αυτό, θα πυροβόλησε και αυτός εναντίον τους.

Δεν αντιλήφθηκα εξάλλου άλλους εμπλεκόμενους. Είχε βέβαια κόσμο στα μπαλκόνια, από την αριστερή πλευρά όπως πήγαινα εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω αν αυτοί συμμετείχαν».

