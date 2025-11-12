Η εκκεντρική εμφάνιση της Αντζελας Δημητρίου ΦΩΤΟ

Στην επίδειξη μόδας του Πάρη Βαλταδόρου στο πλαίσιο της Athens Fashion Week, βρέθηκε η Αντζελα Δημητρίου, το βράδυ της Τρίτης 11/11/2025.

Η τραγουδίστρια σε δηλώσεις της αναφέρθηκε στις εντυπωσιακές και συχνά τολμηρές εμφανίσεις της, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη συνεργασία της με τον Λευτέρη Πανταζή, με τον οποίο ήταν ζευγάρι στο παρελθόν.

«Το look μου εμπνεύστηκε ο Πάρης Βαλταδόρος. Πάντα επιλέγω να έχω εκκεντρικό look. Σήμερα μου πήρε πολλή ώρα για να ετοιμαστώ», ανέφερε η Άντζελα Δημητρίου.

Όσο για τον Λευτέρη Πανταζή, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Με τον Λευτέρη πάμε καταπληκτικά, περνάμε τέλεια. Δεν υπάρχει έρωτας ανάμεσα, υπάρχει μόνο συνεργασία. Τα έχετε μπερδέψει».

