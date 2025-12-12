Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ

Η Ελεωνόρα Ζουγαλένη πιάστηκε στα «δίχτυα» της Τροχαίας και μάλιστα υπό την επήρεια αλκοόλ. Η 42χρονη τραγουδίστρια έπεσε στη «φάκα» του νόμου στις 12 Δεκεμβρίου στην οδό Σταδίου.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν την Ελεωνόρα Ζουγανέλη για έλεγχο, λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, της έκαναν αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι η οδηγός του δικύκλου είχε καταναλώσει ποσότητα 0,10 αλκοόλ. Αυτή φυσικά ήταν η δεύτερη μέτρηση καθώς η πρώτη έδειξε 0,15.

Στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν πάνω από το όριο με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για 60 ημέρες, να κοπεί διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ ενώ το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε.

