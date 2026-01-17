«Η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό, το εύχομαι από την καρδιά μου», ο Κώστας Λούδης για την Ελληνική ομάδα

Την αντιμετώπισε ως τεχνικός της Τουρκίας

«Η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό, το εύχομαι από την καρδιά μου», ο Κώστας Λούδης για την Ελληνική ομάδα
17 Ιαν. 2026 22:57
Pelop News

Προπονητής της Τουρκίας ο Κώστας Λούδης ,με τέσσερις συμμετοχήες με την Εθνική μας ομάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες κι αρχηγός της στο «Αθήνα 2004», τα έφερε η ζωή και βρέθηκε αντίπαλός της, σήμερα (17/1/2026) στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο του Βελιγραδίου.

Η Ελλάδα με το μυαλό στην Ιταλία, εύκολα την Τουρκία

Υπό τις οδηγίες του η Τουρκία απέκλεισε τη Γερμανία για να βρεθεί στο Βελιγράδι και η νίκη επί της Σλοβακίας την έφερε στη 2η φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος σε μια τεράστια υπέρβαση.

Η ήττα από την Ελλάδα με 20-8 στην 1η αγωνιστική του Στ’ Ομίλου, ήταν φυσιολογική και ο 56χρονος τεχνικός στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 2 Σπορ έχρισε την εθνική ομάδα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Παράλληλα, ο Κώστας Λούδης μάς θύμισε τα οκτώ ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έχει παίξει με το γαλανόλευκο σκουφάκι με το Νο.4, μέλος των έξι συνολικά παικτών που έχουν τον αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μαζί με τους Γιώργο Μαυρωτά, Κώστα Λούδη, Γιώργο Αφρουδάκη, Χρήστο Αφρουδάκη και Γιάννη Φουντούλη.

Οι δηλώσεις του Κώστα Λούδη

«Ήταν ένα παιχνίδι που δεν χωρά κριτική, υπάρχει χαώδης διαφορά, για την Τουρκία είναι μεγάλη επιτυχία που βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες 12 ομάδες της Ευρώπης.

Οι παίκτες μας μπήκαν φοβισμένοι, πολλοί από τους παίκτες της Τουρκίας θαυμάζουν τους παίκτες της Ελλάδας, όταν άρχισαν να παίζουν ήταν κάπως ανταγωνιστικοί.

Η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό, είναι μια υπερπλήρης ομάδα κι έχοντας δει και τις άλλες ομάδες, θεωρώ ότι αν παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές της για μένα είναι το πρώτο φαβορί, είναι κάτι που το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:38 Με το δεξί οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
0:17 Βασιλόπιτα πριν τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας ο Αθηνόδωρος – Φωτογραφίες
22:57 «Η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό, το εύχομαι από την καρδιά μου», ο Κώστας Λούδης για την Ελληνική ομάδα
22:39 Φρίκη, 11χρονο αγόρι πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του γιατί του έκρυψε το βιντεοπαιχνίδι!
22:30 «Βγες από την Οθόνη», πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, ΒΙΝΤΕΟ
22:24 «Δεν μπορώ να διανοηθώ τη σκέψη να θέλει να πολιτευτεί μετά από αυτό το τραύμα» Βιδάλη για Καρυστιανού
21:59 Αποκάλυψη Reuters: Μυστικές επαφές των ΗΠΑ με το «δεξί χέρι» του Μαδούρο πριν την επιχείρηση στο Καράκας
21:47 Αυτοί είναι οι εξτρα δασμοί 10%+15% του Τραμπ στις 8 χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία
21:36 Η θέση της ΕΛΑΣ για το φονικό στη Μακρυνεία
21:24 Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εύκολα τον Ιωνικό
21:12 Καρυστιανού: «Το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύσεις, ετοιμαζόμαστε»
21:00 Καρναβάλι 2026: Παρακολουθείστε live την τελετή έναρξης
20:59 O Ερμής με τρομερό μπλοκ έκανε την ανατροπή και νίκησε την Ολυμπιάδα
20:48 Η Ελλάδα με το μυαλό στην Ιταλία, εύκολα την Τουρκία
20:36 Τραμπ: Πρόσκληση σε Ελλάδα και Κύπρο για το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
20:24 Αυτός ο ελληνικός καρπός ενισχύει την όραση και προστατεύει τον εγκέφαλο!
20:12 Σε πλειστηριασμό ακίνητο του Ντέμη Νικολαΐδη με τιμή εκκίνησης τα 458.000 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ
20:09 Ο Προμηθέας ηττήθηκε στην Πάτρα από τον Πανιώνιο – Φωτογραφίες
20:00 Ο Ηρακλής πήρε το ντέρμπι στον Βορρά στη Super League 2
19:48 Εξαρθρώθηκε μίνι καζίνο στην Κυψέλη, συλλήψεις από την αστυνομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ