Η Ελλάδα με το μυαλό στην Ιταλία, εύκολα την Τουρκία

Η Ελλά πέτυχε άνετη νίκη στην πρεμιέρα της β΄φάσης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο Ανδρών με 20-8 επί της Τουρκίας καθώς η δεδομένη διαφορά επιπέδου αποδείχθηκε περίτρανα μέσα στη «Belgrade Arena».

Στο ξεκίνημα της δεύτερης πλέον φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών στο Βελιγράδι, η εθνική μας ομάδα, χωρίς τον τιμωρημένο αρχηγό της Ντίνο Γενηδουνιά, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Τουρκία, και νίκησε άνετα 20-8. Βλέπει ψηλά, για την ώρα όμως το μυαλό όλων είναι στο παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία το βράδυ της προσεχούς Δευτέρας 19/1, 21.30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Θα απουσιάζει και πάλι ο Γενηδουνιάς. Θα κριθούν και θα καθοριστούν πολλά για τη συνέχεια…Η Ελλάδα προχωράει αήττητη και πιστή στο πλάνο της για «βήμα βήμα». Τοπ-σκόρερς ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου με έξι τέρματα και με πέντε ο Στάθης Καλογερόπουλος, και οι δύο με 100% αποτελεσματικότητα!

Η εθνική ομάδα ξεκίνησε με κεκτημένη ταχύτητα από την αναμέτρηση με την Κροατία και προηγήθηκε 4-0 στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Το 4ο τέρμα μάλιστα του αρχηγού σε αυτό το ματς Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη ήταν και πάλι μαγικό αφού…αλλού κοίταζε και αλλού σούταρε!

Η Τουρκία του Κώστα Λούδη αντέδρασε και μείωσε 4-3 αλλά ο Κώστας Κάκαρης και ο Στάθης Καλογερόπουλος με σουτ από το κέντρο και σε κενή εστία (ο αντίπαλος τερματοφύλακας είχε προωθηθεί) άνοιξε πάλι τη ψαλίδα στο 6-3 του α’ οκτάλεπτου. Δεν υπήρχε πλέον όρεξη για νέα σκαμπανεβάσματα και με τη λήξη της β’ περιόδου η «γαλανόλευκη» ξέφυγε με +7 (12-4) με επί μέρους 6-1 από δυο τέρματα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου και από ένα των Βαγγέλη Πούρου, Αριστείδη Χαλυβόπουλου, Κώστα Κάκαρη και Στάθη Καλογερόπουλου. Το νερό πλέον, είχε μπει στο αυλάκι…

Η διαφορά όλο και ανέβαινε, έγινε και διψήφια με το 15-5 από τον Παπαναστασίου στα 5.55 από τη λήξη της γ’ περιόδου. Ο «Παπ» με το εκπληκτικό 6/6 έγραψε το 17-7 με το «καλημέρα» της τελευταίας περιόδου (5/5 είχε ο Καλογερόπουλος). Εν τέλει η διαφορά «έκλεισε» στο +12 με την εθνική μας να έχει 7/11 στον παραπάνω και την Τουρκία 1/5. Η χειραψία Βλάχου-Λούδη στο τέλος «σφράγισε» αναμέτρηση των γειτόνων…

Κατά τα άλλα: η Ιταλία πέτυχε αγχώδη νίκη επί της Γεωργίας με 16-14 στο εναρκτήριο παιχνίδι του Στ’ Ομίλου: οι Γεωργιανοί κράτησαν τους Ιταλούς χωρίς γκολ για οκτώ περίπου αγωνιστικά λεπτά και με σερί 3-0, μείωσαν σε 14-12, 3:46 πριν από το τέλος. Με δυο γκολ ο Μπρούνι «καθάρισε» για την ομάδα του. Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα με το παιχνίδι Κροατία – Ρουμανία (21:00).

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 6, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 5, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς.

Τουρκία (Κώστας Λούδης): Κιλ, Γιενέρ, Ογκουζάν, Ακάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμαζόγλου, Αλπμάν, Γιουτάζ, Κάχραμαν 1, Ντουζενλί 3, Μεράλ, Κούλογλου2, Κανέρ 1.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης και τα στατιστικά ΕΔΩ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (με ματς λιγότερο Κροατία – Ρουμανία)

Ιταλία 9 βαθμοί

ΕΛΛΑΔΑ 9

Κροατία 3

Ρουμανία 3

Τουρκία 0

Γεωργία 0

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία – Ρουμανία

19:00 Κροατία – Τουρκία

21:30 Ελλάδα – Ιταλία

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

16:30 Τουρκία – Γεωργία

19:00 Ρουμανία – Ελλάδα

21:30 Ιταλία – Κροατία

Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα (βαθμούς και γκολ) απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που προκρίθηκαν από τον όμιλό τους. Οι δύο πρώτες θα προκριθούν στο ημιτελικά, οι άλλες τέσσερις ομάδες ανάλογα με την κατάταξή τους θα παίξουν με τις ομάδες του Στ΄ Ομίλου, που θα έχουν την ίδια κατάταξη, για τις θέσεις 5-12.

