Η Ελλάδα έτοιμη για μεγάλα πράγματα, 18-9 τη Ρουμανία

Η διαφορά δυναμικότητας μεγάλη, επιβεβαιώθηκε μέσα στην πισίνα και η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών πέτυχε το 6/6 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου: νίκησε και τη Ρουμανία με νταμπλ-σκορ 18-9, έκλεισε νικηφόρα και τη β’ φάση των ομίλων, και πηγαίνει ολοταχώς για το «μεγαλύτερο ματς» μέχρι το επόμενο…Την «μάχη» απέναντι στην Ουγγαρία στις 18.00 της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της μεγάλης διοργάνωσης. Νίκη σημαίνει τελικός αλλά και το πολυπόθητο μετάλλιο που τόσο πολύ θέλει η ομάδα μας. Αυτό που λείπει από την λαμπρή συλλογή της.

Στο δεύτερο ημιτελικό η γηπεδούχος στη «Belgrade Arena» Σερβία θα συναντήσει την Ιταλία που νίκησε νωρίτερα 13-10 την Ουγγαρία στο ντέρμπι, και εξασφάλισε με τη δεύτερη θέση στον ΣΤ’ όμιλο πίσω από την Ελλάδα το εισιτήριο για την τετράδα.

Ο αγώνας ήταν μονόλογος. Η Ελλάδα προηγήθηκε 5-0 στο οκτάλεπτο με 5/9 σουτ (0/5 η Ρουμανία), έκανε και το 6-0 (με έξι διαφορετικούς σκόρερ) για να μειώσει η Ρουμανία 6-1 με πέναλτι μετά από 12 αγωνιστικά λεπτά. Η Εθνική ξέφυγε με +8 στο ημίχρονο (8-1), με τους αντιπάλους να έχουν 1/10 προσπάθειες. Τυπική βεβαίως η συνέχεια καθώς η εθνική μας πέρα από την ανωτερότητα της, έδειχνε την…γνωστή της συνέπεια, αγωνιστικότητα, έχοντας «καθαρό» μυαλό, και τον Θοδωρή Βλάχο να σχεδιάζει. Με ικανοποίηση θα είδε το 12/12 στον παίκτη παραπάνω (1/12 στο λιγότερο). Σκόραραν εννέα διεθνείς (τέσσερα ο Ντίνος Γενηδουνιάς που εξέτισε την ποινή του και επανήλθε), η Ρουμανία σημείωσε τέσσερα τέρματα από εύστοχα πέναλτι.

Τα 8λεπτα: 0-5, 1-4, 4-4, 4-5

Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Οάντα, Γκεόργκε 1, Γκεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάνσικ, Ντράγκουσιν, Λουνκάν.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1.

ΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

18:00 Ελλάδα- Ουγγαρία

21:30 Σερβία – Ιταλία

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

18:00 Μικρός τελικός

21:30 Μεγάλος Τελικός

