Η Ελλάδα έτοιμη για μεγάλα πράγματα, 18-9 τη Ρουμανία

Τώρα μπροστά της ο ημιτελικός με την Ουγγαρία

Η Ελλάδα έτοιμη για μεγάλα πράγματα, 18-9 τη Ρουμανία
21 Ιαν. 2026 22:48
Pelop News

Η διαφορά δυναμικότητας μεγάλη, επιβεβαιώθηκε μέσα στην πισίνα και η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών πέτυχε το 6/6 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου: νίκησε και τη Ρουμανία με νταμπλ-σκορ 18-9, έκλεισε νικηφόρα και τη β’ φάση των ομίλων, και πηγαίνει ολοταχώς για το «μεγαλύτερο ματς» μέχρι το επόμενο…Την «μάχη» απέναντι στην Ουγγαρία στις 18.00 της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της μεγάλης διοργάνωσης. Νίκη σημαίνει τελικός αλλά και το πολυπόθητο μετάλλιο που τόσο πολύ θέλει η ομάδα μας. Αυτό που λείπει από την λαμπρή συλλογή της.

Στο δεύτερο ημιτελικό η γηπεδούχος στη «Belgrade Arena» Σερβία θα συναντήσει την Ιταλία που νίκησε νωρίτερα 13-10 την Ουγγαρία στο ντέρμπι, και εξασφάλισε με τη δεύτερη θέση στον ΣΤ’ όμιλο πίσω από την Ελλάδα το εισιτήριο για την τετράδα.

Ο αγώνας ήταν μονόλογος. Η Ελλάδα προηγήθηκε 5-0 στο οκτάλεπτο με 5/9 σουτ (0/5 η Ρουμανία), έκανε και το 6-0 (με έξι διαφορετικούς σκόρερ) για να μειώσει η Ρουμανία 6-1 με πέναλτι μετά από 12 αγωνιστικά λεπτά. Η Εθνική ξέφυγε με +8 στο ημίχρονο (8-1), με τους αντιπάλους να έχουν 1/10 προσπάθειες. Τυπική βεβαίως η συνέχεια καθώς η εθνική μας πέρα από την ανωτερότητα της, έδειχνε την…γνωστή της συνέπεια, αγωνιστικότητα, έχοντας «καθαρό» μυαλό, και τον Θοδωρή Βλάχο να σχεδιάζει. Με ικανοποίηση θα είδε το 12/12 στον παίκτη παραπάνω (1/12 στο λιγότερο). Σκόραραν εννέα διεθνείς (τέσσερα ο Ντίνος Γενηδουνιάς που εξέτισε την ποινή του και επανήλθε), η Ρουμανία σημείωσε τέσσερα τέρματα από εύστοχα πέναλτι.

 

Τα 8λεπτα: 0-5, 1-4, 4-4, 4-5

Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Οάντα, Γκεόργκε 1, Γκεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάνσικ, Ντράγκουσιν, Λουνκάν.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1.

 

ΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

18:00 Ελλάδα- Ουγγαρία

21:30 Σερβία – Ιταλία

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

18:00 Μικρός τελικός

21:30 Μεγάλος Τελικός

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Ο άνδρας μου δυσανασχέτησε, όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μας παιδί» αποκαλυπτική η Μπέσσυ Αργυράκη
23:38 Το σύνθετο πριμ των παικτών της Σενεγάλης για την κατάκτηση του Copa Africa
23:21 Βαλαβάνη για την απόκτηση του γιου της: Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφό σου, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Σοκ στην Παρί, ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του κατηγορούνται εμπορία ανθρώπων!
22:48 Η Ελλάδα έτοιμη για μεγάλα πράγματα, 18-9 τη Ρουμανία
22:45 Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του έξω από το μουσείο «CR7», ΒΙΝΤΕΟ
22:35 Πακιστάν: Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, ΒΙΝΤΕΟ
22:26 Αγωνία στην πτήση Ζάκυνθος-Αθήνα, προσγειώθηκε στη Χίο μετά από 97 λεπτά στον αέρα!
22:21 Ισπανία: Τριήμερη απεργία προκήρυξαν οι μηχανοδηγοί μετά τα δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα
22:12 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:10 Περιστέρι-Σαραγόσα: Έσταζε η οροφή, αναβλήθηκε το παιχνίδι
22:00 Βουλή: Μπάχαλο στη διακομματική των αγροτών, η Κωνσταντοπούλου κατέβασε τη Λινού από το βήμα
21:51 Ελλάδα-Ουγγαρία και Σερβία-Ιταλία στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού
21:40 Pulse: 16,5 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ
21:29 Τραγωδία στη Γλυφάδα, γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί λόγω της κακοκαιρίας
21:21 Σε αυτές τις περιοχές της Αττικής δεν έχουν ρεύμα!
21:11 Γροιλανδία: Δίνει οδηγίες προς τον πληθυσμό σε περίπτωση κρίσης
20:52 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή
20:51 Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
20:42 Γαλλία: To 84% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ