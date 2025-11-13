Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο – Δένδιας: «Δεν αρκούν τα λόγια, στηρίζουμε έμπρακτα τη σταθερότητα»

Μήνυμα στήριξης προς τον Λίβανο και τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανακοινώνοντας την αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων στη Βηρυτό τις επόμενες ημέρες.

13 Νοέ. 2025
Pelop News

Μετά τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο ομόλογό του Μισέλ Μενάσα, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι ελληνικό αρματαγωγό θα μεταφέρει «μία σειρά από τεθωρακισμένα και οχήματα μεταφοράς» στη Βηρυτό, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνέχιση του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Λιβάνου και στην εκπαίδευση Λιβανέζων αξιωματικών στις ελληνικές στρατιωτικές ακαδημίες.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια του Λιβάνου να διασφαλίσει σταθερότητα και ανάπτυξη, προσθέτοντας χαρακτηριστικά:
«Και επειδή δεν αρκούν τα λόγια, έχουμε συμφωνήσει να χαρίσουμε στον Λίβανο μία σειρά από τεθωρακισμένα και οχήματα μεταφοράς. Ελληνικό αρματαγωγό θα τα μεταφέρει στη Βηρυτό στις αμέσως προσεχείς ημέρες».

Ο κ. Δένδιας επισήμανε πως η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συνεχίσει τη στρατιωτική συνεργασία, προσφέροντας προγράμματα εκπαίδευσης αξιωματικών στις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η χώρα μας συμμετέχει με φρεγάτα στην αποστολή UNIFIL και είχε ενεργό ρόλο στην ανανέωση της εντολής της, ενώ παραμένει έτοιμη να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή, αν αυτό ζητηθεί από τη λιβανική πλευρά.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, σημείωσε πως «η επίσκεψη του Μισέλ Μενάσα αποτελεί απτή απόδειξη της εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου» και χαρακτήρισε «θετική εξέλιξη για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο» τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας κατά της θρησκευτικής ελευθερίας και υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Ελλάδας στα ελληνορθόδοξα πατριαρχεία της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Μισέλ Μενάσα ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη «σταθερή φιλία και υποστήριξη», τονίζοντας πως η αποστολή των τεθωρακισμένων «αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση της χώρας προς τον Λίβανο». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα του, σημειώνοντας ότι οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν προσηλωμένες στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

Τέλος, για τη συμφωνία ΑΟΖ Λιβάνου – Κύπρου, ο κ. Μενάσα επεσήμανε ότι «βασίζεται πάνω στη φιλία που ενώνει τον Λίβανο και την Ελλάδα» και εξέφρασε την επιθυμία για συνέχιση της στενής συνεργασίας των δύο χωρών.

