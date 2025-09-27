Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Καιρού – Ποιες περιοχές προστέθηκαν

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα από το απόγευμα του Σαββάτου

27 Σεπ. 2025 12:52
Pelop News

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου έως και το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, στις εξής περιοχές:

  • Ιόνιο (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα)
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Δυτική Πελοπόννησος (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)
  • Νότιες περιοχές Ηπείρου (Άρτα, Πρέβεζα είναι οι νέες περιοχές που προστίθενται στην κατάσταση επιφυλακής)

Το νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 26-9-2025 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
την Αιτωλοακαρνανία,
τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).
Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.
