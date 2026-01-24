Η Ενωση δεύτερο σερί διπλό, με «βροχή» τριπόντων στη Σαρωνίδα

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ επικράτησε εκτός έδρας επί του ΝΟ Σαρωνίδας και συνεχίζει την ανοδική της πορεία έπειτα από τη μεταγραφική ενίσχυση που έκανε στο ρόστερ της.

24 Ιαν. 2026 19:42
Pelop News

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ έχει μπει με τον καλύτερο τρόπο στο 2026, καθώς ακολούθησε σήμερα το δεύτερο συνεχόμενο διπλό και η τρίτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα της National League 1. Θύμα της ομάδας του Κώστα Ρουμελιώτη ήταν ο ΝΟ Σαρωνίδας, με την Ενωση να φτάνει στην επικράτηση με σκορ 83-69, έχοντας ευστοχήσει 12 συνολικά φορές έξω από τη γραμμή των 6.75μ.!

Φυσικά με αυτήν τη νίκη, η Ενωση μπορεί να κοιτάζει με περισσότερη αισιοδοξία ακόμη και την είσοδό της στην 6άδα του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Ξυλάς-Ναστούλης-Κονταξάκης. Τα 10λεπτα: 15-18, 28-43 (ημ.), 51-56, 69-83.
ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γεωργαντάς): Ουαντίτζο 8, Κοντούδης 3, Παξινός 7 (1), Παπαζήσης 32 (6), Μόμτσος 3 (1), Κοζοκάρου, Βισέντιν 12, Τσάμης 2, Σαραντόπουλος 2.
ΕΝΩΣΗ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 19 (3), Μπαζίνας 7 (1), Νεόφυτος, Καφέζας 11 (3), Ρουμελιώτης 2, Γκαβασιάδης 2, Φραντζής 3 (1), Aλεν 13 (2), Νιφόρας 9 (1), Καρατζάς 5 (1), Κογιώνης 12, Αδαμόπουλος.

