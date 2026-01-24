Η Ενωση δεύτερο σερί διπλό, με «βροχή» τριπόντων στη Σαρωνίδα
Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ επικράτησε εκτός έδρας επί του ΝΟ Σαρωνίδας και συνεχίζει την ανοδική της πορεία έπειτα από τη μεταγραφική ενίσχυση που έκανε στο ρόστερ της.
Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ έχει μπει με τον καλύτερο τρόπο στο 2026, καθώς ακολούθησε σήμερα το δεύτερο συνεχόμενο διπλό και η τρίτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα της National League 1. Θύμα της ομάδας του Κώστα Ρουμελιώτη ήταν ο ΝΟ Σαρωνίδας, με την Ενωση να φτάνει στην επικράτηση με σκορ 83-69, έχοντας ευστοχήσει 12 συνολικά φορές έξω από τη γραμμή των 6.75μ.!
Φυσικά με αυτήν τη νίκη, η Ενωση μπορεί να κοιτάζει με περισσότερη αισιοδοξία ακόμη και την είσοδό της στην 6άδα του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος.
