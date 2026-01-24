Η Ενωση δεύτερο σερί διπλό, με «βροχή» τριπόντων στη Σαρωνίδα

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ έχει μπει με τον καλύτερο τρόπο στο 2026, καθώς ακολούθησε σήμερα το δεύτερο συνεχόμενο διπλό και η τρίτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα της National League 1. Θύμα της ομάδας του Κώστα Ρουμελιώτη ήταν ο ΝΟ Σαρωνίδας, με την Ενωση να φτάνει στην επικράτηση με σκορ 83-69, έχοντας ευστοχήσει 12 συνολικά φορές έξω από τη γραμμή των 6.75μ.!

Φυσικά με αυτήν τη νίκη, η Ενωση μπορεί να κοιτάζει με περισσότερη αισιοδοξία ακόμη και την είσοδό της στην 6άδα του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Ξυλάς-Ναστούλης-Κονταξάκης. Τα 10λεπτα: 15-18, 28-43 (ημ.), 51-56, 69-83.

ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γεωργαντάς): Ουαντίτζο 8, Κοντούδης 3, Παξινός 7 (1), Παπαζήσης 32 (6), Μόμτσος 3 (1), Κοζοκάρου, Βισέντιν 12, Τσάμης 2, Σαραντόπουλος 2.

ΕΝΩΣΗ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 19 (3), Μπαζίνας 7 (1), Νεόφυτος, Καφέζας 11 (3), Ρουμελιώτης 2, Γκαβασιάδης 2, Φραντζής 3 (1), Aλεν 13 (2), Νιφόρας 9 (1), Καρατζάς 5 (1), Κογιώνης 12, Αδαμόπουλος.

