Η Ενωση νίκη στον μικρό τελικό του 5ου τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης»

Η οικοδέσποινα Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ νίκησε τον Απόλλωνα με 79-56 και κατέλαβε την 3η θέση στο 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης». Τα 10λεπτα: 24-15, 46-29 (ημ.), 66-34, 79-56.

ΕΝΩΣΗ (Φλωράτος): Μοίραλης 2, Μωρίκης 12 (3), Χασμάν 11 (2), Κόλλιας, Αντ. Τρικόγιας 4, Λ. Τρικόγιας 2, Αγγελόπουλος 17 (3), Πλώτας 10, Δενδής 19 (2), Παρασκευόπουλος 2.

ΑΠΟΛΛΩΝ (Καλλιγάς): Κατσαντώνης, Σγούρας 7, Νικολόπουλος 9 (1), Μαντζούτσος 3, Λέση 3 (1), Μαντέλης 9, Τσιρίνης, Σινούρης 4, Τσαγγαράς 1, Βαλκανας 14 (2), Καλλιγάς 6 (1).

