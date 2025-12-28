Η Ενωση νίκη στον μικρό τελικό του 5ου τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης»
Η οικοδέσποινα Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ κατέλαβε την 3η θέση στο 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης», καθώς επικράτησε επί του Απόλλωνα.
Η οικοδέσποινα Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ νίκησε τον Απόλλωνα με 79-56 και κατέλαβε την 3η θέση στο 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης». Τα 10λεπτα: 24-15, 46-29 (ημ.), 66-34, 79-56.
ΕΝΩΣΗ (Φλωράτος): Μοίραλης 2, Μωρίκης 12 (3), Χασμάν 11 (2), Κόλλιας, Αντ. Τρικόγιας 4, Λ. Τρικόγιας 2, Αγγελόπουλος 17 (3), Πλώτας 10, Δενδής 19 (2), Παρασκευόπουλος 2.
ΑΠΟΛΛΩΝ (Καλλιγάς): Κατσαντώνης, Σγούρας 7, Νικολόπουλος 9 (1), Μαντζούτσος 3, Λέση 3 (1), Μαντέλης 9, Τσιρίνης, Σινούρης 4, Τσαγγαράς 1, Βαλκανας 14 (2), Καλλιγάς 6 (1).
