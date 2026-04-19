Η Ενωση νίκησε τον Πανελλήνιο με το βλέμμα στη σειρά Προμηθέας 2014-Απόλλων

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ πέτυχε φιλική νίκη επί του Πανελληνίου, εκτός έδρας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τον α΄ ημιτελικό (εκτός απροόπτου την Τετάρτη 29/4) με τον νικητή της προημιτελικής σειράς ανάμεσα σε Προμηθέα 2014 και Απόλλωνα.

Η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχει ηθικό ακμαιότατο και στο τεστ με τον Πανελλήνιο, μάλιστα, δοκιμάστηκαν και αρκετά νέα πράγματα ενόψει των ημιτελικών στον Β΄ Ομιλο της National League 2.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



