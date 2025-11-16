Η Ενωση το 4 στα 4 στην Πάτρα και συνεχίζει… – Φωτογραφίες/βίντεο

Μια ακόμη νίκη στην Πάτρα πέτυχε η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ, καθώς επικράτησε επί του Εσπερου Λαμίας με MVP τον Φίλιππο Φραντζή.

Η Ενωση πέτυχε το 4 στα 4 στην έδρα της
16 Νοέ. 2025 19:08
Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ έκανε το 4 στα 4 στην έδρα της στη φετινή National League 1, καθώς επικράτησε στην «Αποθήκη» κι επί του ουραγού Εσπερου Λαμίας με σκορ 75-55, συνδυάζοντας το ροζ φ.α. με μια πολύ καλή εμφάνιση, κυρίως στο β΄ ημίχρονο, όταν βρήκαν λύσεις απέναντι στην άμυνα ζώνης της αντίπαλης ομάδας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη ήταν ο Φίλιππος Φραντζής, ο οποίος πέτυχε 29 πόντους με 5 εύστοχα τρίποντα.

Ζητούμενο, πλέον, για την Ενωση είναι να σταθεροποιήσει την απόδοσή της και στα εκτός έδρας παιχνίδια και να πάρει κι άλλες νίκες στο φετινό πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνει στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα.

Στα αρνητικά για την Ενωση, ο σοβαρός τραυματισμός του Νεόφυτου στον δεξί ώμο στις αρχές της τελευταίας περιόδου. Αύριο θα γίνει γνωστό το διάστημα της απουσίας του πλέι-μέικερ της Ενωσης.

Διαιτητές: Ρίζος-Οικονόμου-Κονταξάκης. Τα 10λεπτα: 15-24, 34-30 (ημ.), 49-48, 75-55.

ΕΝΩΣΗ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 13 (3), Νεόφυτος 2, Καφέζας 11 (2), Ρουμελιώτης 2, Γκαβασιάδης 8 (1), Φραντζής 25 (5), Καραλής, Νιφόρας, Καρατζάς 2, Κογιώνης 6, Αδαμόπουλος 3, Γκάτζιος 3.

ΕΣΠΕΡΟΣ Λ. (Σοφογιάννης): Νυδριώτης 2, Μουρατίδης 3 (1), Καμαρινός 11 (3), Σαραντόπουλος 11 (1), Γρούδος 13 (2), Γεωργοπαπαδάκος 5, Αργύρης, Μαλανδρής, Παναγός 6 (2), Γκιγκαούρι, Λάζιτς 4.

«Θέλαμε πολύ τη νίκη, καθώς προερχόμασταν από δύο σερί ήττες. Δεν γινόταν να χάσουμε σε τρίτο σερί παιχνίδι», δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο σέντερ της Ενωσης, Γιώργος Κογιώνης. Παράλληλα, σχολιάζοντας την άμυνα ζώνης που επέλεξαν να παίξουν οι αντίπαλοι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Κογιώνης τόνισε τα εξής: «Εχουμε πολλούς και καλούς σουτέρ. Φυσικά ο Φίλιππος (σ. Φραντζής) είναι χαρισματικός και ήταν τρομερός. Αστοχήσαμε σε πολλά τρίποντα, αλλά τα βάλαμε στην τελευταία περίοδο και άνοιξε η διαφορά. Σημασία έχει ότι πήραμε την ευρεία νίκη διατηρώντας παράλληλα το αήττητο στην έδρα μας».

