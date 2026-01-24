Η εντυπωσιακή αφίσα για τη μάχη Προμηθέας-Αρης

Έπειτα από πέντε συνεχόμενες ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola στρέφει την προσοχή του στην σημερινή δύσκολη αναμέτρηση με αντίπαλο τον Άρη, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της GBL.

Η πατρινή ομάδα θέλει να αφήσει πίσω της το αρνητικό σερί και να πραγματοποιήσει ένα νέο ξεκίνημα, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο, με τον οποίον μετρούν τον ίδιο αριθμό νικών. Οι ”Αχαιοί” έχουν ρεκόρ 6-8, πάντα λαβωμένοι όμως από τα πολλά προβλήματα τραυματισμών και απουσιών, με τους Μακ Κάλουμ και Χάμοντς να παραμένουν καθηλωμένοι στα ”pits” και την ομάδα μας να στερείται δύο εκ των πιο ποιοτικών ξένων παικτών της.

Παρόλα αυτά, υπάρχει πίστη και συσπείρωση στο συγκρότημα του Κούρο Σεγκούρα, πως θα μπορέσει να φτάσει στη νίκη. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

