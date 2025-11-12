Η εορτή του Οσίου Αρσενίου στην Αγία Τριάδα Πατρών ΦΩΤΟ

Η εορτή του Οσίου Αρσενίου στην Αγία Τριάδα Πατρών ΦΩΤΟ
12 Νοέ. 2025 8:41
Pelop News

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη πραγματοποιήθηκαν και φέτος, στην Πάτρα, οι εκδηλώσεις για την εορτή του οσίου Αρσενίου του Καππαδοκη στις 9 και 10/11/2025.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, που υπάρχει παρεκκλήσι του Οσίου.

Κατά την διάρκεια των διήμερων εκδηλώσεων, πλήθος πιστών κατέκλυσε τον Ναό έχοντας την ευλογία να προσκυνήσει και τμήμα των λειψάνων του Οσίου, όπου φυλάσσονται στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών.

Την παραμονή της εορτής ετέλεσε τον εσπερινό και μίλησε για τον βίο του Οσίου ο Πανοσιολογιοτατος Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Κωνσταντινίδης, στην Ιερά αγρυπνία λειτούργησε ο πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Πατρών, Πανοσιολογιοτατος Αρχιμανδρίτης π. Αρτέμιος Αργυρόπουλος.

Ανήμερα της εορτής του Οσίου χοροστάτησε στην θεία λειτουργία ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

