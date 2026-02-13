Η επίσκεψη και οι επαφές Ιερώνυμου στη Σόφια ΦΩΤΟ

Επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, από 5 έως 10/02/ 2026, κατόπιν αδελφικής προσκλήσεως της Εκκλησίας της Βουλγαρίας.

Κατά την άφιξή του, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ο Σεβασμιώτατος έτυχε θερμής υποδοχής υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ζνεπόλεως κ. Μελετίου, Σχολάρχου της Εκκλησιαστικής Σχολής Σόφιας, ο οποίος παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε την Εκκλησιαστική Σχολή Σόφιας, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της και απηύθυνε πατρικό λόγο προς τους μαθητές.

Στην ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία της θεολογικής παιδείας ως εμπειρίας εκκλησιαστικής ζωής και ευθύνης διακονίας, ενώ ακολούθησε γόνιμος διάλογος με τους σπουδαστές. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας μετέβη στο γραφείο του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Σόφιας και Πατριάρχου πάσης Βουλγαρίας κ. Δανιήλ, με τον οποίον αντηλλάγησαν σκέψεις περί της αποστολής της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον και της ενισχύσεως των χριστιανικών διαβαλκανικών σχέσεων.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στην ιστορική Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπάτσκοβο, όπου έτυχε αδελφικής υποδοχής από τον Καθηγούμενο, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Βελίκης κ. Σιώνιο. Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον μοναστικό χώρο και συζήτηση περί της μακραίωνης πνευματικής παραδόσεως της Μονής.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου τελέσθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ. Δανιήλ και συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ζνεπόλεως κ. Μελετίου, εις έκφρασιν της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ακολούθησε επίσημο γεύμα παρατεθέν υπό του Μακαριωτάτου.

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου παρετέθη αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιμήν του Μακαριωτάτου και του Σεβασμιωτάτου από το ζεύγος Αθανασίου και Γεωργίας Κουτσοπούλου, διακεκριμένων επιχειρηματικών παραγόντων της ομογένειας, εις ένδειξιν σεβασμού και εκτιμήσεως.

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος μετέβη στη σεπτή Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου της Ρίλα, όπου έγινε δεκτός υπό του Καθηγουμένου, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αδριανουπόλεως κ. Ευλογίου. Η επίσκεψη περιελάμβανε ξενάγηση στον ιστορικό χώρο της Μονής, σε κλίμα πνευματικής χαράς.

Η επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου στη Σόφια και σε σημαντικά πνευματικά κέντρα της Βουλγαρίας συνέβαλε στην περαιτέρω σύσφιξη των εκκλησιαστικών δεσμών, στην ενίσχυση της θεολογικής συνεργασίας και στην καλλιέργεια πνεύματος κοινής μαρτυρίας της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος εκφράζει από καρδίας την βαθύτατη ευγνωμοσύνη του προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη και τους σεβαστούς Ιεράρχες της Βουλγαρικής Εκκλησίας για την εξαιρετική τιμή και την ειλικρινή αδελφική αγάπη με την οποία περιέβαλαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επισκέψεώς του τον ίδιο και τη συνοδεία του, επιβεβαιώνοντας τους ακλόνητους πνευματικούς δεσμούς που συνδέουν τα μέλη της Εκκλησίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



