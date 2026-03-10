Η εποχή των αλλεργιών άρχισε – Τι να κάνετε από τώρα για να προστατευτείτε

Με ένα ελαφρύ γαργάλημα στη μύτη, διαδοχικά φτερνίσματα και μάτια που αρχίζουν να δακρύζουν, πολλοί αναγνωρίζουν τα πρώτα σημάδια της εποχικής αλλεργίας. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η περίοδος αυτή δείχνει να κάνει την εμφάνισή της όλο και πιο νωρίς, οδηγώντας αρκετούς στο να προετοιμάζονται εγκαίρως με τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης.

Η ποσότητα της γύρης που κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα κάθε άνοιξη επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων του περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, ο άνεμος και ο παγετός. Όταν το έδαφος αρχίζει να ζεσταίνεται, τα φυτά και τα δέντρα ενεργοποιούν την παραγωγή και απελευθέρωση γύρης. Αντίθετα, η βροχή μπορεί να μειώσει προσωρινά τη συγκέντρωσή της στον αέρα, ενώ ο παγετός λειτουργεί ανασταλτικά, έστω και για μικρό διάστημα.

Καθώς όμως οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ξανά, το χώμα στεγνώνει και η άνοιξη προχωρά, τα επίπεδα της γύρης μπορούν να αυξηθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο άνεμος, καθώς μπορεί να μεταφέρει γύρη σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και σε περιοχές όπου η τοπική βλάστηση δεν έχει ακόμη μπει έντονα στη διαδικασία ανθοφορίας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η περίοδος των αλλεργιών δεν γίνεται μόνο πιο έντονη, αλλά και μεγαλύτερη σε διάρκεια. Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη προετοιμασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα προληπτικά μέτρα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της έντασης των συμπτωμάτων και να κάνουν τους ανοιξιάτικους μήνες πιο υποφερτούς.

Μεταξύ των βασικών συστάσεων είναι η έγκαιρη έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν στεροειδή ρινικά σπρέι, τα οποία συχνά χρειάζονται μερικές ημέρες ή και εβδομάδες μέχρι να δράσουν πλήρως. Χρήσιμο είναι επίσης να παρακολουθεί κανείς τις ημερήσιες προβλέψεις για τη γύρη, ώστε να οργανώνει καλύτερα τις μετακινήσεις και τις εξωτερικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, σημαντικό είναι να περιορίζεται όσο γίνεται η μεταφορά γύρης στους εσωτερικούς χώρους. Το κλείσιμο παραθύρων και πορτών, η χρήση κλιματισμού ή φίλτρων αέρα, αλλά και η αλλαγή ρούχων και το ντους μετά την επιστροφή στο σπίτι, μπορούν να βοηθήσουν αισθητά. Προστατευτικά μπορεί να αποδειχθούν και τα γυαλιά ηλίου, όπως και η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά τις ημέρες με αυξημένη επιβάρυνση.

Επιπλέον, η έκπλυση της μύτης με κατάλληλο διάλυμα μπορεί να απομακρύνει ερεθιστικούς παράγοντες από τις ρινικές οδούς και να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση. Αν, πάντως, τα συμπτώματα επιμένουν ή δυσκολεύουν την καθημερινότητα παρά τα μέτρα πρόληψης, τότε είναι σκόπιμο να ζητηθεί η συμβουλή αλλεργιολόγου, ώστε να εντοπιστούν οι ακριβείς εκλυτικοί παράγοντες και να προσαρμοστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση.

