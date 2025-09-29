Η Euroleague αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ

Ο εκτελεστικός διευθυντής (CEO) της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, τόνισε -κατά την παρουσία του στο Ντουμπάι και ενόψει της πρώτης συμμετοχής ομάδας από τη χώρα στη διοργάνωση- ότι η διοργανώτρια παρακολουθεί την κατάσταση και ότι θα δράσει ανάλογα, σχετικά με τις ομάδες από το Ισραήλ.

29 Σεπ. 2025 14:23
Την ώρα που UEFA και FIFA εξετάζουν το ενδεχόμενο για να αποβάλουν το Ισραήλ από τις διοργανώσεις τους (εθνική ομάδα αλλά και συλλόγους) μετά τα όσα τραγικά συμβαίνουν στη Γάζα, έρχεται η σειρά της Euroleague να κάνει την ίδια σκέψη, λίγο πριν το πρώτο φετινό “τζάμπολ” της διοργάνωσης.

Ο εκτελεστικός διευθυντής (CEO) της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, τόνισε -κατά την παρουσία του στο Ντουμπάι και ενόψει της πρώτης συμμετοχής ομάδας από τη χώρα στη διοργάνωση- ότι η διοργανώτρια παρακολουθεί την κατάσταση και ότι θα δράσει ανάλογα, σχετικά με τις ομάδες από το Ισραήλ.

“Είναι μια δύσκολη ερώτηση και μια ερώτηση που προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε, καθώς είναι πολιτικής φύσεως. Προφανώς, αναλύουμε την κατάσταση μέρα με τη μέρα. Η τακτική και η προσέγγισή μας σε τέτοιου είδους ζητήματα ήταν πάντα να ακολουθούμε το τι κάνουν οι υπόλοιποι οργανισμοί και οι άλλες διοργανώσεις. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, να παρακολουθούμε αυτήν την κατάσταση και να αντιδράσουμε ανάλογα”, τόνισε.

Ερωτηθείς, λοιπόν, αν ενδεχόμενη αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από την UEFA θα σημαίνει και αντίστοιχη κίνηση από την Euroleague, απάντησε: “Η UEFA είναι ποδόσφαιρο. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αλλά προφανώς, με έναν τόσο μεγάλο αθλητικό οργανισμό να λαμβάνει αποφάσεις, έχει σημασία πώς θα πάει με τους άλλους. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος πάρει μια απόφαση θα ακολουθήσουμε αμέσως, αλλά όταν αρχίσουν να αντιδρούν άλλοι αθλητικοί οργανισμοί, ή ακόμα και αν αντιδράσει η UEFA, θα πρέπει να μιλήσουμε με τους συλλόγους. Το πιο σημαντικό είναι προφανώς η ασφάλεια της ομάδας, των παικτών και των φιλάθλων”.

Έτσι, ο Παούλιους Μοτεγιούνας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο, η Euroleague να αποκλείσει τις δύο ομάδες του Ισραήλ, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ από τη διοργάνωση, κάτι που θα ρίξει και πάλι τον αριθμός των ομάδων της διοργάνωσης στις 18.
