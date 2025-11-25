Η Ευρωλίγκα αλλάζει στα πάντα!

Η Ευρωλίγκα αλλάζει. Το ακούμε καθημερινά αυτό. Αλλά αλλάζει σε πολλά επίπεδα. Σαφώς έχουμε πια περισσότερο θέαμα. Γίνεται ΝΒΑ η διοργάνωση καθώς κυριαρχούν οι προσωπικότητες στο παρκέ και το επιθετικό μοντέλο μπάσκετ. Αλλά και το ταλέντο. Ακόμα και ο Μπαρτζώκας πρόσφατα τόνισε ότι φεύγει το παιχνίδι από τα χέρια των προπονητών.

Και αυτό έχει να κάνει και με την έλλειψη προπονήσεων από τα συνεχόμενα ταξίδια αλλά και αγώνες. Αν θυμάστε, οι ομάδες ξεκίναγαν προετοιμασία κατακαλόκαιρο και Ιούλιο παίρνοντας τα όρη και τα βουνά και τώρα τέλη Αυγούστου για μοντάρισμα και μόνο και με την μισή ομάδα εκτός λόγω υποχρεώσεων με τις Εθνικές.

Η Ευρωλίγκα αλλάζει όμως και στο κομμάτι των ρόστερ. Ενα μεγάλο πρόβλημα είναι η απουσία ξεκούρασης των παικτών. Οι μεγάλες ομάδες παίζουν πια ακόμα και 90 παιχνίδια την σεζόν σαν το ΝΒΑ! Και με την διαφορά ότι εδώ σχεδόν όλα είναι σημαντικά!

Αλλά και με πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τους αθλητές που πολλοί έχουν και τις Εθνικές ομάδες και άρα ούτε μήνα ξεκούρασης! Στο ΝΒΑ αντίθετα έχουν 4-5 μήνες χαλαρά!

Εδώ στην καλύτερη 2-3 μήνες, και όχι οι διεθνείς. Ολα αυτά φέρνουν τραυματισμούς. Και τραυματισμούς κόπωσης, ειδικά με την ένταση που παίζεται η Ευρωλίγκα.

Οι ομάδες έχουν πάει πια στον σχηματισμό μεγάλων ρόστερ, ακόμα και 15 παικτών και μάλιστα πρωτοκλασάτων! Αλλά και πάλι δεν φτάνει καθώς ο ΠΑΟ έψαχνε σέντερ και έχει τους τρεις βασικούς εκτός εδώ και ένα μήνα!

Ο Ολυμπιακός με το σοκ με τον τρομερά άτυχο Εβανς ψάχνει πάλι γκαρντ από την αρχή. Και πρωτοκλασάτο. Και ψάχνει και πεντάρι. Συνεπώς οι ομάδες μας στην Ευρωλίγκα με 15 παίκτες πρώτης γραμμής στο ρόστερ τους και όμως είναι σε διαρκή αναζήτηση παικτών. Και δεν υπάρχουν. Καθώς οι τραυματισμοί έχουν χτυπήσει πολλές ομάδες που έχουν ακόμα και 4-5 απουσίες βασικών το παιχνίδι.

Αλλά από την άλλη αυτό δεν σημαίνει και τόσο πολλά πια. Πώς το Μιλάνο νίκησε τον Ολυμπιακό χωρίς 4 βασικούς; Πώς ο ΠΑΟ άλωσε την Μαδρίτη με περίπατο απέναντι στην πανάκριβη επίσης και πλήρη Ρεάλ, πηγαίνοντας χωρίς κανέναν από τους τρεις σέντερ του; Αλλά και πόσο σημασία έχει να κάνεις καλές επιλογές όπως ο Φαρίντ, ο παλιός καλός ΝΒΑερ που βρηκε ο ΠΑΟ στα 36 του και τον έφερε στην Ελλάδα.

Και σε μια εβδομάδα χωρίς να ξέρει τους συμπαίκτες του έπαιζε για …τρεις σέντερ και με 18π και 8ρ μέσα σε Παρίσι και Μαδρίτη ήταν κομβικός για τα δύο πράσινα διπλά, που όμως οφείλονταν και στη σωστή διαχείριση Αταμάν, την τεράστια κλάση του ΠΑΟ σαν πρόσωπα, στην βελτίωση της άμυνας και την ηρεμία του Ναν που σταμάτησε να ασχολείται με τους διαιτητές!

