«Η εξομολόγηση είναι κάτι απόρρητο. Είμαι κάθετος και αντίθετος με αυτό που έκανε» αποκαλυπτικός ο πνευματικός της Δασκάλας στο Λουτράκι

Ο πνευματικός της δασκάλας που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία την ώρα του μαθήματος σε σχολείο στο Λουτράκι σε δηλώσεις του τόνισε: «Η εξομολόγηση είναι κάτι απόρρητο. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να την συμβουλεύει. Εγώ προσωπικά πάντως δεν έχω τέτοιες απόψεις».

Τον τελευταίο έναν χρόνο η δασκάλα έφευγε από το Λουτράκι και πήγαινε στην Κόρινθο για να συναντήσει τον πνευματικό της. Ο ιερέας του ναού που μίλησε στο Live News εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός και τόνισε πως ουδέποτε θα παρότρυνε κάποιον να καταγγείλει έναν μαθητή Α’ Δημοτικού.

«Μπορεί να έχει έρθει στην εκκλησία μας για να εξομολογηθεί, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να την θυμάμαι μέσα σε τόσα άτομα που επισκέπτονται την εκκλησία μας. Αν κάποτε βοήθησε σε κάτι την ενορία, όπως εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, αυτό δεν έχει σημασία. Η εξομολόγηση είναι κάτι απόρρητο. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να την συμβουλεύει. Εγώ προσωπικά πάντως δεν έχω τέτοιες απόψεις. Είμαι κάθετος και αντίθετος με αυτό που έκανε η δασκάλα, να καταγγείλει δηλαδή ένα 6χρονο παιδάκι».

Η 55χρονη όμως έδρασε εντελώς διαφορετικά. Όπως δήλωσε, θα είχε τύψεις αν δεν έκανε τίποτα για το περιστατικό που επιμένει πως συνέβη.

«Πες ότι δεν μίλαγα καθόλου. Αλλά μετά σκέφτηκα αν μεγαλώσει και συνεχίσει να κάνει αυτήν την κίνηση μετά τι μπορεί να γίνει; Καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει αργότερα, σε μερικά χρόνια; Είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι αστεία. Τι μπορεί να γίνει αυτό το παιδάκι; Γιατί τα παιδάκια δεν μένουν πάντα παιδάκια, μεγαλώνουν. Έξι χρόνων θα τα κάνατε αυτά σε έναν εκπαιδευτικό; Δηλαδή κάτσε. Έξι χρονών παιδί θα κάνει αυτό το πράγμα στην εκπαιδευτικό;», είπε.

Από την πλευρά της, η μητέρα του 6χρονου μαθητή μίλησε στην εκπομπή Live News δηλώνοντας: «Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το θέμα του παιδιού μας. Η συγκεκριμένη κυρία ισχυρίστηκε και στο σχολείο αλλά και στο αστυνομικό τμήμα αυτά που ισχυρίστηκε και πιστεύει. Από εκεί και πέρα, η δίκη μας στάση απέναντι σε όλο αυτό είναι διακριτική και έτσι ακριβώς επιθυμούμε να συνεχίσουμε».

«Λέει πως ήμουν κακοποιητής 30 χρόνια»

Μετά τον σάλο, η δασκάλα άλλαξε εν μέρει στάση και δήλωσε πως διανύει μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής μετά το διαζύγιο. Προχώρησε μάλιστα σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του συζύγου της. «Κακοποιητής, χειραγωγός, ναρκισσιστής. Έζησα ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Ήμουν 30 χρόνια δυστυχισμένη, υπέφερα πάρα πολύ. Τον φοβόμουνα», δήλωσε η δασκάλα για τον πρώην σύζυγό της.

«Έχουμε χωρίσει από 1η Μαρτίου. Δεν έχουμε καμία επαφή. Και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια και μόνοι σας το καταλαβαίνετε ότι καμία γυναίκα δεν ανέχεται 30 χρόνια κακοποίηση και πόσω μάλλον που αποδείχθηκε από το δικαστήριο. Της λέω ‘μην καλέσεις Αστυνομία. Μην το τραβάμε. Να φύγω και να χωρίσουμε ειρηνικά’ και ήθελε να καλέσει Αστυνομία και να ‘χοντρύνει’ το θέμα», απάντησε ο πρώην σύζυγός της.

Η εικαστικός πλέον τηρεί σιγή ιχθύος και αναμένει την απόφαση για το αν θα ξαναμπεί στις τάξεις να διδάξει. Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός έχει αρνηθεί δύο φορές την αξιολόγηση.

