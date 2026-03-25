Η εξομολόγηση του Λευτέρη Πανταζή για την Κόνι Μεταξά και το τραγούδι «Κόρη μου»

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε για τη σχέση του με την Κόνι Μεταξά, αποκαλύπτοντας ότι μετά από ένα απαιτητικό διάστημα οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά, ενώ αναφέρθηκε και στο τραγούδι που έγραψε για εκείνη.

25 Μαρ. 2026 15:00
Pelop News

Στη σχέση του με την κόρη του, Κόνι Μεταξά, αναφέρθηκε ο Λευτέρης Πανταζής, εξηγώντας πως μετά από ένα δύσκολο διάστημα οι δυο τους έχουν έρθει ξανά κοντά.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, με αφορμή το τραγούδι «Κόρη μου» που έγραψε για εκείνη. Όπως είπε, οι αλλαγές στη ζωή της Κόνι, όπως το διαζύγιο και η μετακόμισή της, επηρέασαν και τη δική τους σχέση, όμως οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν.

 

Για το τραγούδι που της αφιερώνει, ανέφερε: «Όταν γύριζα από τη δουλειά, πήγαινα στην κούνια της Κόνι και της τραγουδούσα. Έβλεπα αν αναπνέει σωστά και τέτοια. Ένας χαζομπαμπάς έτσι αισθανόταν. Μετά από καιρό που οι σχέσεις μας ήταν λίγο δύσκολες, τα ξαναβρήκαμε και μου βγήκε όλη αυτή η αγάπη και οι εικόνες. Γίνεται χαμός με το τραγούδι. Και οι δυο κάναμε υποχώρηση για να τα ξαναβρούμε. Η Κόνι μου ζήτησε βοήθεια και της την έδωσα απλόχερα. Τον τελευταίο καιρό περάσαμε λίγο δύσκολα, ήταν ο χωρισμός, η απουσία του παιδιού που έφυγε από το σπίτι, έμεινε αλλού, όλα αυτά».

Σε ό,τι αφορά τη συμβουλή που δίνει στην κόρη του, ο Λευτέρης Πανταζής είπε πως θέλει να κάνει τη ζωή της, τις επιλογές της, να περνά καλά και να είναι χαρούμενη, τονίζοντας πως οι γονείς θα είναι πάντα εκεί, σαν φρουροί, όταν τα παιδιά τους το έχουν ανάγκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:45 Ιράν: Ισχυρίζεται ότι έπληξε το USS Abraham Lincoln με πυραύλους
15:30 Πύργος: Με μαύρες κορδέλες στην παρέλαση οι συμμαθητές του 18χρονου Μάκη
15:20 Νέα αμυντική συμφωνία Λονδίνου – Άγκυρας για τα μαχητικά Eurofighter
15:10 Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 29 Μαρτίου: Μία ώρα μπροστά τα ρολόγια
15:00 Η εξομολόγηση του Λευτέρη Πανταζή για την Κόνι Μεταξά και το τραγούδι «Κόρη μου»
14:53 Μήνυμα Δένδια μετά την παρέλαση: Με νέα οπλικά συστήματα και νέες αντιλήψεις οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται
14:45 Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πώς θα κάνεις αίτηση
14:36 Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Κάτω Αχαΐα – Τα μηνύματα Φαρμάκη και Αλεξόπουλου
14:33 Το Ιράν έλαβε αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου
14:30 Χριστίνα Αλεξοπούλου: Εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Βουλής στην Παρέλαση της Πάτρας
14:25 Πάτρα: Με λαμπρότητα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από drone του pelop.gr
14:24 Τασούλας: Ενωμένοι ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821
14:16 Έφυγε από τη ζωή η Πατρινή Άννα Παπαγεωργίου σε ηλικία 58 ετών
14:05 Ρόδος: 82χρονη μαθήτρια ΕΠΑΛ παρέλασε για την 25η Μαρτίου
13:57 Μητσοτάκης: Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτείται εθνική ενότητα
13:46 25η Μαρτίου: Η νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσιάστηκε στην παρέλαση της Αθήνας ΦΩΤΟ
13:38 Συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις σε Αμαλιάδα και Ναυπακτία
13:26 Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενισχύει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας λόγω Ιράν
13:15 Πάτρα: 16χρονος σήκωσε μια γειτονιά στο πόδι – Έπαιζε μουσική σε πλατεία
13:06 Πάτρα: Φωτιά σε κάδο στην Γεροκωστοπούλου – Άμεση επέμβαση των αρχών ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ