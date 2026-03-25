Η εξομολόγηση του Λευτέρη Πανταζή για την Κόνι Μεταξά και το τραγούδι «Κόρη μου»

Στη σχέση του με την κόρη του, Κόνι Μεταξά, αναφέρθηκε ο Λευτέρης Πανταζής, εξηγώντας πως μετά από ένα δύσκολο διάστημα οι δυο τους έχουν έρθει ξανά κοντά.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, με αφορμή το τραγούδι «Κόρη μου» που έγραψε για εκείνη. Όπως είπε, οι αλλαγές στη ζωή της Κόνι, όπως το διαζύγιο και η μετακόμισή της, επηρέασαν και τη δική τους σχέση, όμως οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν.

Για το τραγούδι που της αφιερώνει, ανέφερε: «Όταν γύριζα από τη δουλειά, πήγαινα στην κούνια της Κόνι και της τραγουδούσα. Έβλεπα αν αναπνέει σωστά και τέτοια. Ένας χαζομπαμπάς έτσι αισθανόταν. Μετά από καιρό που οι σχέσεις μας ήταν λίγο δύσκολες, τα ξαναβρήκαμε και μου βγήκε όλη αυτή η αγάπη και οι εικόνες. Γίνεται χαμός με το τραγούδι. Και οι δυο κάναμε υποχώρηση για να τα ξαναβρούμε. Η Κόνι μου ζήτησε βοήθεια και της την έδωσα απλόχερα. Τον τελευταίο καιρό περάσαμε λίγο δύσκολα, ήταν ο χωρισμός, η απουσία του παιδιού που έφυγε από το σπίτι, έμεινε αλλού, όλα αυτά».

Σε ό,τι αφορά τη συμβουλή που δίνει στην κόρη του, ο Λευτέρης Πανταζής είπε πως θέλει να κάνει τη ζωή της, τις επιλογές της, να περνά καλά και να είναι χαρούμενη, τονίζοντας πως οι γονείς θα είναι πάντα εκεί, σαν φρουροί, όταν τα παιδιά τους το έχουν ανάγκη.

