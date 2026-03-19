Η εξομολόγηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για την απώλεια του πατέρα του

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά προχώρησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, μιλώντας για την απώλεια του πατέρα του και για το πώς εκείνη η δύσκολη περίοδος συνδέθηκε με τη δουλειά του στο θέατρο. Όπως είπε, οι παραστάσεις που είχε τότε λειτούργησαν για τον ίδιο με τρόπο θεραπευτικό, σε μια στιγμή βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης.

Η αναφορά στην απώλεια

Ο ηθοποιός, που έχασε τον πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2025, μίλησε στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» και στάθηκε στη δυσκολία που συνοδεύει την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Όπως ανέφερε, το πένθος είναι μια εμπειρία που αγγίζει τους πάντες, είτε σε προσωπικό είτε σε οικογενειακό επίπεδο, ενώ υπογράμμισε ότι συχνά οι άνθρωποι δεν έχουν την κατάλληλη παιδεία ή γνώση για να το διαχειριστούν.

Στο πιο συγκινητικό σημείο της τοποθέτησής του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είπε πως, όταν πέθανε ο πατέρας του, είχε παραστάσεις και αυτό αποδείχθηκε λυτρωτικό για τον ίδιο. Όπως σημείωσε, πιστεύει ότι και οι δικοί του άνθρωποι θα ήθελαν να συνεχίσει, ακόμη κι αν η ζωή εκείνες τις στιγμές γίνεται πολύ δύσκολη.

Μια δύσκολη περίοδος για τον ηθοποιό

Η αναφορά αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του για τον θάνατο και των δύο γονιών του μέσα σε διάστημα έξι μηνών, μια απώλεια που, όπως έχει παραδεχτεί και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, τον σημάδεψε βαθιά. Σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι δεν ήταν έτοιμος για αυτό το διπλό χτύπημα, ενώ αργότερα είπε πως έχει αρχίσει να κάνει ειρήνη με το κομμάτι της απώλειας.

«Μεγαλώνοντας συγχωρώ πιο πολύ»

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε και για την προσωπική του εξέλιξη, λέγοντας ότι σήμερα αισθάνεται διαφορετικός από ό,τι στο παρελθόν. Όπως εξομολογήθηκε, μεγαλώνοντας συγχωρεί πιο εύκολα τους ανθρώπους, θυμώνει λιγότερο και δεν λειτουργεί με τον ίδιο εγωισμό που είχε σε νεότερη ηλικία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι πλέον θεωρεί ευλογία το να μπορούν όλοι να ησυχάζουν.

Η τοποθέτησή του κινήθηκε μακριά από υπερβολές και επικεντρώθηκε περισσότερο σε μια ήσυχη, ανθρώπινη αποτίμηση της απώλειας, της δουλειάς και της ωρίμανσης. Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη εξομολόγηση να ξεχωρίζει.

