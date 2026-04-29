Η Fed κρατά αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,5%-3,75%

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,5%-3,75%, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονο διχασμό μεταξύ των μελών της.

Η απόφαση αυτή, που ελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (29/4), σηματοδοτεί πιθανότατα την τελευταία πράξη της οκταετούς θητείας του Τζερόμ Πάουελ στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας, εν μέσω ενός εκρηκτικού οικονομικού και πολιτικού σκηνικού.

Παρά το γεγονός ότι οι αγορές είχαν προεξοφλήσει τη στασιμότητα των επιτοκίων, το κλίμα εντός της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) ήταν κάθε άλλο παρά ήρεμο. Η ψηφοφορία κατέληξε στο 8-4, μια αναλογία που έχει να εμφανιστεί από τον Οκτώβριο του 1992, υπονομεύοντας τη σταθερή συναίνεση που είχε καταφέρει να οικοδομήσει ο Πάουελ κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Οι «αντάρτες» της FOMC

Ο διχασμός εστιάστηκε σε δύο διαφορετικά μέτωπα:

Ο Στίβεν Μίραν, σταθερός υποστηρικτής της χαλάρωσης, ψήφισε υπέρ μιας μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%), θεωρώντας απαραίτητη τη στήριξη της οικονομίας. Οι Μπεθ Χάμακ (Κλίβελαντ), Νιλ Κασκάρι (Μινεάπολη) και Λόρι Λόγκαν (Ντάλας), αν και συμφώνησαν με τη διατήρηση των επιτοκίων, διαφώνησαν κάθετα με το λεκτικό της ανακοίνωσης. Συγκεκριμένα, εξέφρασαν αντιρρήσεις για οποιαδήποτε αναφορά σε μελλοντική «χαλάρωση» της πολιτικής, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τον επίμονο πληθωρισμό.

Πληθωρισμός και Ενεργειακή Κρίση

Η Fed βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε αντίρροπες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, ο πληθωρισμός παραμένει αισθητά πάνω από τον στόχο του $2\%$, τροφοδοτούμενος από την πρόσφατη παγκόσμια άνοδο των τιμών της ενέργειας και την επιβολή δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Αν και παραδοσιακά η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει τέτοιες αυξήσεις ως «παροδικές», η παρατεταμένη διάρκειά τους έχει θορυβήσει τα στελέχη της, που φοβούνται ότι οι υψηλές τιμές θα ριζώσουν στην καταναλωτική συμπεριφορά. Στην ανακοίνωσή της, η FOMC παραδέχθηκε ότι το επίπεδο των τιμών παραμένει «υψηλό», αντικατοπτρίζοντας τις πιέσεις στο κόστος διαβίωσης.

Η Αγορά Εργασίας

Παρά τις ανησυχίες για τις τιμές, η αγορά εργασίας των ΗΠΑ δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Τα στοιχεία Μαρτίου έδειξαν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά $178.000$ και υποχώρηση της ανεργίας στο 4,3%, ενώ και τα πρόσφατα στοιχεία της ADP επιβεβαιώνουν μια υγιή, αν και όχι υπερθερμασμένη, απασχόληση.

Αυτή η ισορροπία επιτρέπει στη Fed να τηρεί στάση αναμονής. Οι τρέχουσες προβλέψεις των στελεχών (dot plot) δείχνουν:

Μία ακόμη μείωση εντός του 2026.

Μία μείωση το 2027, με στόχο το επιτόκιο να προσεγγίσει το «ουδέτερο» επίπεδο του 3,1%.

Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί το «κύκνειο άσμα» του Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος κατάφερε για οκτώ χρόνια να πλοηγηθεί μέσα από συμπληγάδες: από την πανδημία και την εκτίναξη του πληθωρισμού μέχρι τις έντονες πολιτικές πιέσεις από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η αδυναμία επίτευξης ομοφωνίας στην τελευταία του παρουσία προμηνύει μια δύσκολη μετάβαση για τον διάδοχό του, ο οποίος θα κληθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των «γερακιών» που φοβούνται τον πληθωρισμό και των «περιστεριών» που ανησυχούν για την οικονομική επιβράδυνση.

Με τις αγορές να μην αναμένουν περαιτέρω κινήσεις για το υπόλοιπο του έτους, η προσοχή στρέφεται πλέον στη νέα ηγεσία και στο πώς θα διαχειριστεί την εύθραυστη ισορροπία της αμερικανικής οικονομίας το 2027.

