Η Φινλανδία καταθέτει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ – Επίσημη ανακοίνωση

Η Φινλανδία έλαβε την απόφαση να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσαν σήμερα ο πρόεδρος και η πρωθυπουργός της σκανδιναβικής χώρας, κάτι που αποτελεί άμεση συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Είναι μία ιστορική ημέρα. Μια νέα εποχή αρχίζει», δήλωσε ο φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

BREAKING: Finland’s president and government have announced that the Nordic country intends to apply for membership in NATO, paving the way for the 30-member Western military alliance to expand amid Russia’s war in Ukraine. https://t.co/DM28EHuuyO

