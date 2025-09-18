Η Γαλλία «παραλύει»: Μαζικές κινητοποιήσεις κατά του Λεκορνί με φόντο τις περικοπές

Περίπου 800.000 διαδηλωτές στους δρόμους – 80.000 αστυνομικοί σε επιφυλακή.

Η Γαλλία «παραλύει»: Μαζικές κινητοποιήσεις κατά του Λεκορνί με φόντο τις περικοπές
18 Σεπ. 2025 8:03
Pelop News

Η Γαλλία ζει σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ημέρες κοινωνικής διαμαρτυρίας των τελευταίων ετών, καθώς τα συνδικάτα ενώνονται απέναντι στον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί. Κεντρικό τους αίτημα: να επανεξεταστούν οι περικοπές στον προϋπολογισμό και να υπάρξουν μέτρα για μισθούς, συντάξεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένονται περίπου 800.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, ενώ για την τήρηση της τάξης έχουν κινητοποιηθεί 80.000 αστυνομικοί. Οι μεταφορές, τα σχολεία και οι αερομεταφορές επηρεάζονται σημαντικά.

Η σημερινή κινητοποίηση θεωρείται η μεγαλύτερη από το 2023, όταν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αντέδρασαν στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη που είχε προωθήσει ο Εμανουέλ Μακρόν χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή.

«Πονοκέφαλος» για τον Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέλαβε την πρωθυπουργία μόλις πριν λίγες ημέρες, μετά την απομάκρυνση δύο προκατόχων του μέσα σε έναν χρόνο, λόγω των εντάσεων γύρω από τον προϋπολογισμό. Με χαμηλά ποσοστά αποδοχής ήδη από την πρώτη μέρα, ο Λεκορνί καλείται να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας και να παρουσιάσει νέο σχέδιο προϋπολογισμού, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την κατάρρευση μέσω ψήφου εμπιστοσύνης.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υλοποιήσει τα πιο αντιδημοφιλή μέτρα του προκατόχου του, όπως η κατάργηση δύο αργιών, τα συνδικάτα φοβούνται ότι θα συνεχιστεί το πάγωμα των κοινωνικών δαπανών.

Η αντιπολίτευση 

Οι Σοσιαλιστές ζητούν «τέλος στις σκληρές περικοπές» και δίκαιη φορολόγηση των πλουσίων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξουν μια μελλοντική ψήφο δυσπιστίας αν ο πρωθυπουργός δεν ακούσει τις προτάσεις τους. Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν προειδοποίησε πως «αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική, θα πέσει».

Η πολιτική αστάθεια έχει ήδη επιπτώσεις στην οικονομία. Το δημόσιο χρέος αγγίζει το 114% του ΑΕΠ, ενώ το έλλειμμα παραμένει υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού ορίου. Την περασμένη εβδομάδα, ο οίκος Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, επικαλούμενος τον κίνδυνο παρατεταμένης κρίσης.
