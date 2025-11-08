Η γάγγραινα που λέγεται «γονείς» στο ποδόσφαιρο

Σοβαρά τώρα; Υπάρχουν γονείς που κάνουν παράπονα στους ανθρώπους της Παναχαϊκής ότι δεν παίζουν τα παιδιά τους; Φυσικά και υπάρχουν.

Είναι οι ίδιοι γονείς που παρακαλούσαν κάποιους δημοσιογράφους να αναφέρουν τα παιδιά τους ως διακριθέντες σε μια από τις νίκες που έχει κάνει η ομάδα φέτος.

Για να τελειώνει αυτή η κατάσταση, πρέπει να υπάρχει μια διοίκηση που θα βάλει τέλος σ’ αυτό το πανηγύρι και θα τους απομονώσει μια και καλή.

Επειδή οι περισσότεροι θεωρούν πως οι γιοι τους είναι ένα κράμα Μέσι – Ρονάλντο, θα πρέπει να τους κοπεί τώρα ο βήχας, αν και αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει από το ξεκίνημα της σεζόν.

Από τη στιγμή που «περνούν» οι φωνές τους και επηρεάζουν καταστάσεις, τότε αυτό είναι πρόβλημα. Λυπούμαστε που θα τους στεναχωρήσουμε, αλλά από τα παιδιά που υπάρχουν στο ρόστερ της Παναχαϊκής, αυτά που ίσως και με προϋποθέσεις έχουν μια προοπτική, σε αριθμό δεν ξεπερνούν τα δάχτυλα του ενός χεριού. Και πολλά λέμε.

Απομονώστε αυτή τη «γάγγραινα», αφήστε τους πιτσιρικάδες να παίξουν αυτό που μπορούν και βάλτε ένα τέλος στις δημόσιες σχέσεις με τους γονείς.

