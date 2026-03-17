Η Γεωργίου του Απόλλωνα κλήθηκε για προετοιμασία με την Εθνική Κ18

Η πατρινή αθλήτρια του Απόλλωνα Πατρών Γεωργία Γεωργίου κλήθηκε πρόσφατα να συμμετάσχει την προετοιμασία της εθνικής ομάδας βόλεϊ Κ 18.

Η Γεωργίου είναι από τα βασικά στελέχη της πατρινής ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα Πελοποννήσου Νεανίδων και μάλιστα είχε αναδειχτεί καλύτερη κεντρικός στο τουρνουά που είχε γίνει στο κλειστό της ΠΓΕ.

Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν αύριο στη Θεσσαλονίκη και η Γεωργίου θα επιδιώξει να βρει μια θέση για την τελική 14αδα.

