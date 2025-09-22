Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη

Στον ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα, η Γαλλία αναμένεται να γίνει η τελευταία χώρα που θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη
22 Σεπ. 2025 12:33
Pelop News

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε διεθνές στερέωμα, η Γερμανία επιβεβαίωσε τη θέση της ότι δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος μέχρι να διαπραγματευτούν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μια λύση δύο κρατών.

Καθώς αναχωρεί για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ υποστήριξε ότι «μια λύση δύο κρατών μέσω διαπραγματεύσεων είναι η οδός που μπορεί να επιτρέψει στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να ζήσουν με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

«Για τη Γερμανία, η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους έρχεται περισσότερο στο τέλος της διαδικασίας. Αλλά αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει τώρα», λέει.

Στον ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα, η Γαλλία αναμένεται να γίνει η τελευταία χώρα που θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, μετά την Αυστραλία, τη Βρετανία, τον Καναδά και την Πορτογαλία, οι οποίες το έπραξαν την Κυριακή.
