Η Ινδία αγόρασε πετρέλαιο από το Ιράν μετά από επτά χρόνια

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης αγόρασαν ιρανικό πετρέλαιο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2019, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πετρελαίου της χώρας.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο, δεν έχει λάβει φορτίο από την Τεχεράνη εδώ και έξι χρόνια λόγω πιέσεων των ΗΠΑ να μην αγοράζει ιρανικό αργό. Ωστόσο, οι διαταραχές στον εφοδιασμό λόγω του πολέμου έχουν πλήξει σοβαρά τις τελευταίες εβδομάδες την Ινδία.

«Εν μέσω των διαταραχών στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή, οι ινδικές εταιρείες διύλισης έχουν εξασφαλίσει τις ανάγκες τους σε αργό πετρέλαιο, μεταξύ άλλων και από το Ιράν, και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο όσον αφορά την πληρωμή για τις εισαγωγές ιρανικού αργού», ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου στο X.

Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν προσωρινά τις κυρώσεις επί του ιρανικού πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων, προκειμένου να ανακουφίσουν την έλλειψη προσφοράς.

Η Ινδία έχει εξασφαλίσει το σύνολο των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο για τους επόμενους μήνες, πρόσθεσε το υπουργείο.

