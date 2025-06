Η Ιορδανία κατέρριψε ιρανικά drone, μπαίνει «φωτιά» στη Μέση Ανατολή ΒΙΝΤΕΟ

Ολο και φουντώνει το πολεμικό κλίμα στην Μέση Ανατολή, καθώς αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιορδανίας κατέρριψαν αρκετούς πυραύλους και drones του Ιράν που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας το πρωί της Παρασκευής (13/06/25), ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Petra.

Μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ, το οποίο γειτονεύει με την Ιορδανία, εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη σήκωσε πάνω από 100 drones προκειμένου να απαντήσει στο Τελ Αβίβ.

JUST IN – Footage of an Iranian drone en route to Israel. Iran has launched over 100 drones toward Israeli territory.

pic.twitter.com/lvqaUXmpUV

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 13, 2025