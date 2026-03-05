Η Ιταλία ενισχύει την αεροπορική άμυνα των χωρών του Κόλπου

Την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας σχεδιάζει να στείλει η Ιταλία στις χώρες του Κόλπου για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνάς τους, δήλωσε την Πέμπτη 5/03/2026, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, η Ιταλία σκοπεύει να στείλει βοήθεια στις χώρες του Κόλπου, συγκεκριμένα στον τομέα της άμυνας και ιδίως της αεροπορικής άμυνας», δήλωσε η Μελόνι στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5.

«Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι είναι φιλικές χώρες, αλλά κυρίως στο ότι δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί ζουν στην περιοχή και περίπου 2.000 Ιταλοί στρατιώτες έχουν αποσταλεί εκεί – άνθρωποι που θέλουμε και πρέπει να προστατεύσουμε», πρόσθεσε

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



