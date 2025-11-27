Η κα Χρυσούλα «τρολάρει» απατεώνισσα: Το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ για τις τηλεφωνικές απάτες

Η ΕΛ.ΑΣ. δίνει στη δημοσιότητα ακόμη ένα βίντεο ενημέρωσης, με πρωταγωνίστρια την κα Χρυσούλα που, με χιούμορ και ψυχραιμία, «έκοψε» τηλεφωνική απάτη πριν εξελιχθεί.

Η κα Χρυσούλα «τρολάρει» απατεώνισσα: Το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ για τις τηλεφωνικές απάτες
27 Νοέ. 2025 13:38
Pelop News

Νέο βίντεο από την ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάζει μια από τις συνηθέστερες τηλεφωνικές απάτες που στοχεύουν ηλικιωμένους, με την κα Χρυσούλα να αποδεικνύεται πιο έμπειρη από τους επιτήδειους. Η απατεώνισσα τής ζήτησε να τυλίξει τα κοσμήματά της σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων λόγω «ραδιενέργειας», όμως εκείνη την αντιμετώπισε με χιούμορ — και εκεί η γραμμή έπεσε απότομα.

Στο τηλεφώνημα, μια γυναίκα ζήτησε από την κα Χρυσούλα να συγκεντρώσει τα χρυσαφικά και τα κοσμήματά της, να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της, επικαλούμενη δήθεν «αυξημένη ραδιενέργεια» στην περιοχή. Η κα Χρυσούλα, ωστόσο, δεν πείστηκε ούτε στιγμή από τους παράλογους ισχυρισμούς.

Με χιούμορ και εμφανή διάθεση να «παίξει» μαζί της, έκανε την απατεώνισσα να αντιληφθεί ότι το σχέδιο έχει αποκαλυφθεί, με αποτέλεσμα η γραμμή να κλείσει αμέσως. Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «Μένουμε ενημερωμένοι… Το λέει και η κα Χρυσούλα..!», υπενθυμίζοντας ότι τα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών συνεχίζουν να στοχεύουν, κυρίως, ηλικιωμένους.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει πως τέτοια περιστατικά πληθαίνουν και καλεί τους πολίτες να δείχνουν προσοχή και να μην ανταποκρίνονται σε αιτήματα που μοιάζουν ύποπτα ή παράλογα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
14:00 Πρώτο πακέτο χρηματοδότησης: Εγκρίθηκαν 7,5 εκατ. ευρώ για τους πυρόπληκτους δήμους της Αχαϊας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ