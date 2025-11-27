Η κα Χρυσούλα «τρολάρει» απατεώνισσα: Το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ για τις τηλεφωνικές απάτες

Νέο βίντεο από την ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάζει μια από τις συνηθέστερες τηλεφωνικές απάτες που στοχεύουν ηλικιωμένους, με την κα Χρυσούλα να αποδεικνύεται πιο έμπειρη από τους επιτήδειους. Η απατεώνισσα τής ζήτησε να τυλίξει τα κοσμήματά της σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων λόγω «ραδιενέργειας», όμως εκείνη την αντιμετώπισε με χιούμορ — και εκεί η γραμμή έπεσε απότομα.

Στο τηλεφώνημα, μια γυναίκα ζήτησε από την κα Χρυσούλα να συγκεντρώσει τα χρυσαφικά και τα κοσμήματά της, να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της, επικαλούμενη δήθεν «αυξημένη ραδιενέργεια» στην περιοχή. Η κα Χρυσούλα, ωστόσο, δεν πείστηκε ούτε στιγμή από τους παράλογους ισχυρισμούς.

Με χιούμορ και εμφανή διάθεση να «παίξει» μαζί της, έκανε την απατεώνισσα να αντιληφθεί ότι το σχέδιο έχει αποκαλυφθεί, με αποτέλεσμα η γραμμή να κλείσει αμέσως. Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «Μένουμε ενημερωμένοι… Το λέει και η κα Χρυσούλα..!», υπενθυμίζοντας ότι τα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών συνεχίζουν να στοχεύουν, κυρίως, ηλικιωμένους.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει πως τέτοια περιστατικά πληθαίνουν και καλεί τους πολίτες να δείχνουν προσοχή και να μην ανταποκρίνονται σε αιτήματα που μοιάζουν ύποπτα ή παράλογα.

📲Μένουμε ενημερωμένοι…

Το λέει και η κα Χρυσούλα..! 😎🍹 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με απάτες, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

👉 https://t.co/DwtztJb0uG pic.twitter.com/Hmctd6au47 — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 27, 2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



