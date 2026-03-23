Η Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα στην Πάτρα!

Το Driving Innovation #Patras πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 16:00 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα στην Πάτρα!
23 Μαρ. 2026 13:10
Pelop News

Το Piraeus Startup Accelerator, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων και spin-offs συνεχίζεται στην Πάτρα με μία δωρεάν ημερίδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές, επιχειρηματίες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το Piraeus Startup Accelerator υλοποιείται με τη στρατηγική συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς και του Κόμβου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Point of Synergy στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» της Τράπεζας Πειραιώς.

Το Driving Innovation #Patras πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 16:00 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσιάσεις ακαδημαϊκών και ερευνητών, ομιλίες επιτυχημένων επιχειρηματιών και εκπροσώπων του οικοσυστήματος καινοτομίας, συμμετοχή φοιτητικών ομάδων από το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης με επενδυτές, επαγγελματίες του κλάδου και startups.

Μεταξύ των ομιλητών:

Ηλίας Κοκκίνης | Co-Founder, Accusonus
-Νίκος Φραγκούλης | CTO & Co-Founder, Irida Labs
-Βασίλης Ανδρέου | General Manager, Loggerhead Ventures
-Σωτήρης Κόκκινος | CEO, FEAC Engineering
-Γεράσιμος Αρβανίτης | CEO, AViSense.ai
-Σπύρος Δενάζης | Επιστημονικός Υπεύθυνος, Κέντρο Ικανοτήτων π-NET

Θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, και προϋποθέτει προεγγραφή. Κάντε την εγγραφή σας εδώhttps://form.typeform.com/to/CpK29mDL 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://pointofsynergy.com/piraeusstartupaccelerator

