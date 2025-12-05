Η κακοκαιρία Byron «κατάπιε» στη Νέα Πέραμο ολόκληρο κομμάτι δρόμου! ΦΩΤΟ

Οι εικόνες από τον κατεστραμμένο είναι συγκλονιστικές

Η κακοκαιρία Byron «κατάπιε» στη Νέα Πέραμο ολόκληρο κομμάτι δρόμου! ΦΩΤΟ
05 Δεκ. 2025 17:11
Pelop News

Εικόνες σχεδόν αποκαλυπτικές καταγράφηκαν στη Νέα Πέραμο, όπου τα ορμητικά νερά ενός ρέματος, που υπερχείλισε λόγω της κακοκαιρία Byron, παρέσυρε και εξαφάνισε ολόκληρο τμήμα του οδοστρώματος.

Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη-«Πατα τον» έλεγαν διαδηλωτές
Η κακοκαιρία χτύπησε τη χώρα χθες (04.12.2025) με σφοδρές καταιγίδες και έντοντα καιρικά φαινόμενα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στη Νέα Πέραμο.

Οι εικόνες από τον κατεστραμμένο δρόμο είναι συγκλονιστικές, όπως τις κατέγραψαν τα συνεργεία του Mega Live News την Παρασκευή.
Σε άλλο σημείο της Νέας Περάμου, ένα σπίτι υπέστη ζημιές από τα νερά.

Σε άλλες περιοχές της χώρας, τοίχοι και δέντρα κατέρρευσαν, ενώ μηνύματα από το 112 «έβρεξαν» τα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα. Η καταιγίδα Byron αναμένεται να υποχωρήσει αύριο το απόγευμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 Κακοκαιρία byron: Έπεσε τοίχος οικοπέδου από την νεροποντή
17:11 Η κακοκαιρία Byron «κατάπιε» στη Νέα Πέραμο ολόκληρο κομμάτι δρόμου! ΦΩΤΟ
17:08 Το πρόγραμμα της 5ης φάσης της league phase του Κυπέλλου
17:00 Πατρών-Πύργου: Εργο πνοής για τη Δυτική Ελλάδα
16:55 Μητσοτάκης: «Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα»
16:49 Η Φον Ντε Λάιεν θα συναντηθεί με τον Μερτς, τι θα πουν για την Ουκρανία
16:40 Δράση από τον ΠΟ Τροχοπέδιλων με την στήριξη της Περιφέρειας
16:31 Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη-«Πάτα τον» έλεγαν διαδηλωτές ΒΙΝΤΕΟ
16:23 Πτολεμαΐδα: 16χρονος μπήκε με μπαλτά σε σούπερ μάρκετ για ληστεία
16:16 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο ΦΩΤΟ
16:09 Δείτε για ποιο λόγο άλλαξε μέρα το ΑΟ Αιγιαλέων-ΑΕΚ
16:02 Πάτρα:«Εξαφανίστηκαν» τα μηχανήματα της ιστορικής λουκουμοποιίας «Αφοί Αγγελόπουλοι»
15:59 Γυναίκες, ποδόσφαιρο και μια αλήθεια που μόνο ο Κωνσταντίνος Μάγνης μπορούσε να γράψει
15:51 Με 2% ανάπτυξη έτρεξε το ΑΕΠ, δείτε εικόνα σε επενδύσεις και κατανάλωση
15:43 Η ΕΣΠΕΠ δίνει «Πάσα στην Ανθρωπιά»
15:36 Μουντιάλ: Το μήνυμα του Τραμπ στον Ινφαντίνο πριν από την κλήρωση
15:30 Προειδοποίηση της Ρωσίας για τον πόλεμο, τι λέει ο Πέσκοφ
15:24 Το βιβλίο του Ολυμπιακού Πατρών με τον Τάσο Σταθόπουλο
15:17 Πράμαντα: Η “καρδιά” των Τζουμέρκων
15:12 Χειροποίητα κεριά που «δεν τελειώνουν ποτέ»: Η Βασιλική Κασπίρη ανοίγει το εργαστήριό της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ