Η κακοκαιρία Byron πνίγει την Αττική, που τη μετέτρεψε σε απέραντο ποτάμι! Μήνυμα του 112, οι προβλέψεις για τις επόμενες ώρες, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Σε απέραντο ποτάμι έχει μετατρέψει η κακοκαιρία «Byron» την Αττική, καθώς φούσκωσαν ρέματα, πλημμύρισαν δρόμοι και πάρα πολλές περιοχές «πνίγηκαν».

ΒΙΝΤΕΟ η Αττική «χτυπιέται» από την κακοκαιρία «Byron», έκλεισαν δρόμοι

Το meteo.gr δημοσίευσε φωτογραφία με τον όγκο του νερού που έπεσε στο Λεκανοπέδιο, με τη μεγαλύτερη ποσότητα να εντοπίζεται σε Βίλια, Βλυχάδα, Ασπρόπυργο και Αθήνα.

Δείτε την εικόνα του meteo.gr:

Η κακοκαιρία άρχισε να σαρώνει την Αττική λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με το 112 να στέλνει μήνυμα περίπου 1,5 ώρα αργότερα, αναφέροντας:

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



Μάνδρα, Μαρούσι, Κερατσίνι, Γαλάτσι, Καλλιθέα, Πετράλωνα και κέντρο είναι μερικές από τις περιοχές, οι οποίες «πνίγηκαν» από τον όγκο του νερού.



Παραδείγματος χάριν, το Μοναστηράκι μετατράπηκε σε «λίμνη», με σχετικά βίντεο να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.



Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χείμαρροι που σχηματίστηκαν παρέσυραν σταθμευμένα οχήματα, ενώ σε κάποιες περιοχές έγινε έκτακτη άντληση υδάτων.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λόγω συσσώρευσης υδάτων νωρίτερα διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Ακόμη, λόγω υπερχείλισης ρέματος, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η νύχτα προβλέπεται δύσκολη, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται και το πρωί της Παρασκευής, λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε να μη λειτουργήσουν τα σχολεία της Αττικής.

