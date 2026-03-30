Η κακοκαιρία ERMINIO χτυπά με κόκκινο συναγερμό: Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πιο επικίνδυνο 48ωρο

Σε τροχιά έντονης κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα από την Τετάρτη 1 Απριλίου, καθώς η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για το σύστημα ERMINIO, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας και να προκαλέσει ένα δύσκολο καιρικό 48ωρο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας, θυελλώδεις ανέμους, πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Το σύστημα, που κινείται από τη δυτική Μεσόγειο προς την περιοχή μας, αναμένεται να δώσει τα πιο σκληρά φαινόμενα την Τετάρτη και την Πέμπτη, με πολλές περιοχές να τίθενται σε πορτοκαλί και κόκκινη προειδοποίηση. Την Τετάρτη, μάλιστα, στην ανατολική χώρα οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Την ίδια ημέρα, πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Η επιδείνωση του καιρού συνδέεται με τη δημιουργία επιφανειακού χαμηλού στη Λιβύη, το οποίο θα κινηθεί γρήγορα προς τα βόρεια – βορειοανατολικά, ενισχύοντας το κύμα κακοκαιρίας και ανεβάζοντας τον βαθμό επικινδυνότητας σε αρκετές περιοχές.

Για την Τετάρτη, από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, όπου έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση. Από τις προμεσημβρινές ώρες και μέχρι αργά τη νύχτα, στο επίκεντρο μπαίνουν η ανατολική Πελοπόννησος, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Θεσσαλία και οι Σποράδες, περιοχές για τις οποίες η προειδοποίηση είναι κόκκινη.

Στο ίδιο υψηλό επίπεδο κινδύνου βρίσκεται και η Αττική, όπου από τις προμεσημβρινές ώρες έως και το βράδυ αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες με κόκκινη προειδοποίηση. Από το απόγευμα και μετά, το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί στις Κυκλάδες, κυρίως στα βόρεια, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και νοτιότερα, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα Δωδεκάνησα, από το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η προειδοποίηση ανεβαίνει στο κόκκινο.

Η Πέμπτη 2 Απριλίου θα διατηρήσει το σκηνικό σε πολύ υψηλά επίπεδα έντασης. Από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα, η δυτική και η νότια Πελοπόννησος θα βρεθούν στο επίκεντρο με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην ανατολική Θεσσαλία, και ειδικότερα στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας μαζί με τις Σποράδες, τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρώτες ώρες της ημέρας μέχρι το μεσημέρι, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αντίστοιχα, στην Κεντρική Μακεδονία, και πιο συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Σερρών, η κακοκαιρία θα κινηθεί από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, επίσης με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, τα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει την Πέμπτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ στα Δωδεκάνησα η εικόνα θα παραμείνει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι πρώτες ώρες της ημέρας τίθενται σε κόκκινη προειδοποίηση και από αργά το απόγευμα η ένταση των φαινομένων παραμένει υψηλή με πορτοκαλί προειδοποίηση.

