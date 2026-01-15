Η καλλιτεχνική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ σε καμπ με τη Χριστίνα Θαλασσινίδου

Πολύτιμες εμπειρίες κέρδισαν οι κολυμβήτριες της ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ με τη συμμετοχή τους στο καμπ με τη Χριστίνα Θαλασσινίδου.

15 Ιαν. 2026 15:33
Pelop News

Οι αθλήτριες της καλλιτεχνικής ομάδας κολύμβησης της ΝΕΠ, Βασιλική Θεοδωροπούλου, Ειρήνη Κουλη και Πέγκυ Στάμου, συνοδευόμενες από την προπονήτριά τους, Βαλάντια Κορνέζου συμμετείχαν σε τριήμερο εκπαιδευτικό καμπ που διοργάνωσε η Ολυμπιονίκης Καλλιτεχνικής κολύμβησης Χριστίνα Θαλασσινίδου στην Αθήνα το διάστημα 3-5 Ιανουαρίου.
Το πρόγραμμα καθοδηγήθηκε από την ολυμπιονίκη προπονήτρια Χριστίνα Θαλασσινίδου, πλαισιωμένη από εξειδικευμένη προπονητική ομάδα. Να σημειωθεί ότι η Χριστίνα Θαλασσινίδου είναι Ολυμπιονίκης, πρώην αθλήτρια εθνικών ομάδων Ρωσίας και Ελλάδας, με 35 χρόνια εμπειρίας σε κορυφαίους συλλόγους και εθνικές ομάδες διεθνώς.
Για την περαιτέρω ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια του καμπ παρευρέθηκε διεθνής Technical Controller, προσφέροντας άμεση ανατροφοδότηση, διορθώσεις και καθοδήγηση προς τους προπονητές — μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης τόσο για τις αθλήτριες και τους αθλητές όσο και για τους προπονητές τους.
Στο καμπ βρέθηκαν επίσης δέκα αθλήτριες και αθλητές της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας (Junior & Senior), προσφέροντας έμπνευση, αλληλεπίδραση και κίνητρο στους νεότερους συμμετέχοντες.
Το πρόγραμμα εστίασε σε:
• Τεχνική βελτίωση
• Figures σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς
• Ανάπτυξη δύναμης και αντοχής
• Ευλυγισία και ποιότητα κίνησης
• Καλλιτεχνική εκτέλεση, χορογραφικές έννοιες και παρουσίαση.
Οι αθλητές επωφελήθηκαν τόσο από υψηλού επιπέδου προπονητική, όσο και από την συνεχόμενη συνεννόηση με τον προσωπικό προπονητή τους.
Προσφέρθηκαν υψηλά πρότυπα προπόνησης με ατομική προσοχή και πραγματική πρόοδο σε κάθε συμμετέχοντα.
Το καμπ ολοκληρώθηκε με εκπλήξεις, αναμνηστικά δώρα και μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους τους αθλητές.
