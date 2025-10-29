Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού

Στο δυναμικό του ΑΝΤ1 παραμένει η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία πήρε μεταγραφεί για το κανάλι του Αμαρουσίου το περασμένο καλοκαίρι και για ένα διάστημα με επιτυχία παρουσίαζε την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του σταθμού.

Μέχρι στιγμής, ο ΑΝΤ1 δεν έχει αποκαλύψει τι πρόκειται να κάνει από δω και στο εξής η γνωστή παρουσιάστρια, όμως μέσω της ανακοίνωσης που έστειλε ξεκαθάρισε ότι η Κατερίνα Καραβάτου θα καταπιαστεί με τον τομέα της ψυχαγωγίας.

Μένει λοιπόν να δούμε αν πρόκειται να αναλάβει τα ηνία κάποιου τηλεπαιχνιδιού ή αν θα παρουσιάσει κάποια ψυχαγωγική εκπομπή στα απογεύματα του Σαββατοκύριακου, όπως ακούγεται τελευταία.

«Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού του Αμαρουσίου για τη γνωστή παρουσιάστρια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



