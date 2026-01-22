Η κατάθεση της κουμπάρας της Ιωάννας Τούνη: «Το έκαναν για να σπάσουν πλάκα»

Όπως έχει γνωστοποιηθεί με τις καταθέσεις 6 ακόμα μαρτύρων αναμένεται να συνεχιστεί αύριο (23/1/2026) στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κεκλεισμένων των θυρών, η δίκη για την υπόθεση του revenge porn σε βάρος της Ιωάννας Τούνη από δύο άνδρες 38 και 44 ετών.

Μεταξύ των μαρτύρων που θα εξεταστούν αύριο είναι και η Στέλλα Πάσσαρη, κουμπάρα και συνεργάτιδα της Ιωάννας Τούνη στην επιχείρηση ρούχων που διατηρούν στη Θεσσαλονίκη.

Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από το παραπεμπτικό βούλευμα, η κυρία Πάσσαρη φέρεται να ήταν παρούσα σε μία συνάντηση που είχε η γνωστή influencer με τον 38χρονο κατηγορούμενο Α.Κ.

«Το έκαναν για να σπάσουν πλάκα»

«Περαιτέρω προέκυψε ότι τον Ιούνιο του 2020, η Ιωάννα Τούνη συνάντησε τον κατηγορούμενο Α.Κ. σε κεντρικό καφέ της Θεσσαλονίκης και παρουσία της φίλης της Στυλιανής Πάσσαρη, ο ανωτέρω κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι τη βιντεοσκόπησε ο φίλος του Χ.Χ. σε συνεννόηση με αυτόν και ότι το έκαναν για να σπάσουν πλάκα, ότι ο ίδιος το είχε στείλει σε κάποια άτομα αλλά πλέον το έχει σβήσει και δεν το έχει στην κατοχή του.

Η Στυλιανή Πάσσαρη επιβεβαίωσε πλήρως τη συνάντηση μαζί με την Ιωάννα Τούνη του ανωτέρου κατηγορουμένου σε καφετέρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τη ρητή παραδοχή εκ μέρους του κατηγορουμένου ότι η λήψη του έγινε από τον φίλο του και δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, ότι είπε ότι το έκαναν για να σπάσουν πλάκα και ότι δεν το είχαν πλέον στην κατοχή τους καθώς το είχαν διαγράψει», αναφέρεται στο πολυσέλιδο βούλευμα που παρέπεμψε τους δύο άνδρες.

Σημαντικές κι οι υπόλοιπες 5 καταθέσεις

Φως στο τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2017 στο χώρο στάθμευσης του γνωστού beach bar της Χαλκιδικής αλλά και στα όσα ακολούθησαν αναμένεται να ρίξουν και οι καταθέσεις των υπολοίπων 5 μαρτύρων. Σύμφωνα με το βούλευμα, πρόκειται για μάρτυρες που θα καταθέσουν στοιχεία σχετικά με τη δημοσίευση, το φθινόπωρο του 2017, των δύο γυμνών φωτογραφιών της Ιωάννας Τούνη στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του 38χρονου κατηγορούμενου αλλά και για την ευρεία διαρροή του «ροζ» βίντεο και την ανάρτησή του σε πορνογραφικές ιστοσελίδες.

Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων όλων των μαρτύρων κατηγορίας αναμένεται να προβληθεί στη δίκη το επίμαχο βίντεο, διάρκειας 35 δευτερολέπτων που φέρονται να είχαν κινηματογραφήσει οι κατηγορούμενοι και στο οποίο η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται να συνευρίσκεται ερωτικά με τον έναν εκ των δύο. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αναγνωστέων εγγράφων, η πλευρά της Ιωάννας Τούνη θα ζητήσει, μέσω του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου, ν’ ανοίξουν οι θύρες του δικαστηρίου προκειμένου η δίκη να συνεχιστεί με δημόσιες συνεδριάσεις.

