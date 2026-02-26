Η ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας στέλνει στοιχεία στη Δικαιοσύνη: Εισαγγελέας για τους βάνδαλους

Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγει η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, μετά τα κραυγαλέα περιστατικά βανδαλισμών που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Πάτρας, τα οποία αμαύρωσαν τη γιορτή, προκάλεσαν φθορές σε καρναβαλικά στοιχεία και αναστάτωσαν την πόλη.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ, Παύλος Σκούρας, δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι «το Πατρινό Καρναβάλι απάδει από τέτοια περιστατικά, που αμαυρώνουν τον θεσμό και την ιστορία του», ενώ αποκάλυψε ότι ο Καρναβαλικός Οργανισμός θα κινηθεί νομικά κατά των βανδάλων: «Ηδη έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία μέσα από οπτικό υλικό, βίντεο και φωτογραφίες, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να αναζητηθούν οι ποινικές και αστικές ευθύνες».

Στο θέμα παρενέβη και ο γνωστός δικηγόρος Γιάννης Κούτσης, ο οποίος ζήτησε να δρομολογηθούν νομικές ενέργειες έναντι όσων προκάλεσαν τις καταστροφές στο ιστορικό κέντρο της πόλης, τη βραδιά της κορύφωσης του θεσμού: «Ο Δήμος Πατρέων οφείλει αύριο πρωί να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις φθορές που προκάλεσαν στην περιουσία του την Κυριακή του Πατρινού Καρναβαλιού. Η Εισαγγελία Πατρών να ζητήσει άμεσα να διατηρηθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία απ’ όλες τις κάμερες (ιδιωτικές ή κρατικές) της περιοχής του κέντρου της πόλης και η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των βανδάλων. Οσο για τους υπόλοιπους φορείς της πόλης αναμένουμε να ακούσουμε την άποψή τους».

Η φετινή εικόνα της πόλης ήταν δραματική: καταγράφηκαν 512 περιστατικά, 22 διακομιδές στα νοσοκομεία και 52 συλλήψεις, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Τα βίντεο των καταστροφών κάνουν τον γύρο της Ελλάδας, δημιουργώντας την αίσθηση της ανοχύρωτης καρναβαλικής πόλης και προετοιμάζοντας το έδαφος για ακόμα μεγαλύτερες «επιδρομές» τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν σταλεί αυστηρό μήνυμα προς τους καταστροφείς και τους επίδοξους παραβάτες.

Οι εικόνες με την καταστροφή και πυρπόληση μπάστακα στην πλατεία Γεωργίου, ο εκρίζωση δένδρων στους πεζοδρόμους και η περιφορά τους επιδεικτικά μέσα στο πλήθος, η «κατάληψη» λεωφορείου του Αστικού ΚΤΕΛ που εκτελούσε δρομολόγιο, η αναρρίχηση στα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου, σε σηματοδότες και σε μπαλκόνια πολυκατοικιών, δημιουργούν μια αίσθηση απαξίωσης του θεσμού του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η απουσία της Δημοτικής Αστυνομίας και η περιφρούρηση της πόλης και των μνημείων της, είναι κάτι παραπάνω από φανερή.

Οπως επισημαίνουν στην «Π» εκπρόσωποι ιστορικών πληρωμάτων και απλοί καρναβαλιστές, τα γεγονότα αναδεικνύουν την ανάγκη επανεκκίνησης και ανασχεδιασμού του Πατρινού Καρναβαλιού, ώστε να προστατευθεί η πόλη και η ιστορική υπόστασή του, ως της μεγαλύτερης και ιστορικότερης γιορτής της Ελλάδας.

σπιράλ: «Διεκπεραιωτής ο Δήμος»

Η δημοτική παράταξη «σπιράλ» τονίζει ότι χρειάζονται πρωτοβουλίες που η δημοτική αρχή αδυνατεί να πάρει, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Μικτά συναισθήματα δημιούργησε και πάλι το Πατρινό Καρναβάλι, μετά και την κορύφωση της γιορτής το τελευταίο τριήμερο. Στα θετικά, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγουμε το πλήθος και την αισθητική των αρμάτων του Καρναβαλικού Συνεργείου, το επίπεδο των καρναβαλικών ομάδων στο πρώτο σκέλος των παρελάσεων, το κλίμα κεφιού στην πόλη, τις εκδηλώσεις των καρναβαλιστών, τις καλλιτεχνικές εικόνες που η Πάτρα έστειλε σε ολόκληρο τον κόσμο πιστοποιώντας την αδιαμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία του Καρναβαλιού της.

Στα προς προβληματισμό η χαμηλή επισκεψιμότητα, η έλλειψη εξωστρέφειας ειδικά από πλευράς Δήμου, οι λιγοστές αξιόλογες εκδηλώσεις, τα παραβατικά φαινόμενα στην πόλη, οι χαμηλοί τζίροι, η έλλειψη καινοτομιών και νέων δράσεων, η γενική αίσθηση πως το Πατρινό Καρναβάλι πορεύεται χωρίς πυξίδα και δημοτική καθοδήγηση.

Δυστυχώς, όσο ο Δήμος Πατρέων αντιμετωπίζει διεκπεραιωτικά τον κορυφαίο αυτόν πολιτιστικό θεσμό της χώρας, αναβάθμιση και εξέλιξη δεν μπορεί να προκύψει. Μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να καταβάλει γενναίες προσπάθειες, χρειάζονται όμως και πρωτοβουλίες από τον επίσημο διοργανωτή, τις οποίες όμως, η παρούσα δημοτική αρχή δεν προτίθεται να τις αναλάβει. Δεν το έκανε 12 χρόνια τώρα που ηγείται της πόλης, δεν θα το πράξει ούτε και στα επόμενα δύο Καρναβάλια που είναι εξουσιοδοτημένη να διοργανώσει».

Για να καταλήξει το «σπιράλ»: «Το σπιράλ πιστεύει ακράδαντα πως το μοναδικό Πατρινό Καρναβάλι πρόκειται να ανθήσει μόνο όταν ο διοργανωτής Δήμος Πατρέων πάψει να βλέπει τον θεσμό με αυστηρά πολιτικούς και μίζερα αυτοδιοικητικούς όρους, στηρίξει έντονα όλα τα θετικά κομμάτια του και παρέμβει δραστικά βάζοντας εμπόδια στα κακώς κείμενα».

Αντώνης Σκιαθάς: Η Πόλις Εάλω

Ο πρώην πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Αντώνης Σκιαθάς, επισημαίνει ότι το καρναβάλι της Πάτρας, θεσμός δύο αιώνων με χαρακτηριστικά λαϊκής συμμετοχής, σήμερα θεωρείται ξεπερασμένο. Παρά τη διαχρονική αξία του, η λειτουργική δομή που διαμορφώθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Σκιαθά, η εικόνα του φετινού καρναβαλιού απέχει από τον πολιτιστικό χαρακτήρα του θεσμού: «Με αρκετή ευκολία θα μπορούσε να πει ένας επισκέπτης της πόλης, που δεν ξέρει τις πολιτισμικές αρετές του θεσμού, ότι είναι μια “οπαδική”, εν μέθη πολυπληθή παρέα χιλιάδων νεολαίων επισκεπτών στο κέντρο της Πάτρας το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς, που λεηλατεί την πόλη, χωρίς κανένας από τους υπεύθυνους να παρεμβαίνει».

Ο κ. Σκιαθάς αναφέρει ότι υπεύθυνοι είναι τρεις: η δημοτική αρχή που οργανώνει και φέρει ευθύνη για την τάξη, οι καρναβαλιστές και οι αρχηγοί των πληρωμάτων που διαμορφώνουν την αισθητική, και οι επιχειρηματίες που φιλοξενούν τους επισκέπτες. Παρά τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής και των εθελοντών, τα φετινά γεγονότα ανέδειξαν σοβαρά προβλήματα: λεηλασίες, καταστροφές υποδομών, παραβατικότητα και απροσπέλαστη Πλατεία Γεωργίου για ώρες.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι καρναβαλιστές που συμμετέχουν με αξιακό κώδικα παρέλασαν με σεβασμό, αλλά η εικόνα της πόλης μετά ήταν αποκαρδιωτική. Συμπερασματικά, προτείνει οι υπεύθυνοι και οι εμπλεκόμενοι με αξιακή ταυτότητα να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στον σημερινό καρναβαλικό χηλό και να δημιουργήσουν το καρναβάλι της επόμενης μέρας, προστατεύοντας την πόλη και διασφαλίζοντας το μέλλον του ιστορικού θεσμού: «Το καρναβάλι της Πάτρας, χρειάζεται επανεκκίνηση και πρέπει όλοι όσοι το έχουμε υπηρετήσει να το προστατεύσουμε από αυτή τη φθορά».

