Η Κλέλια Ανδριολάτου στα Καλάβρυτα για τις γιορτές ΦΩΤΟ
«Αγουροξυπνημα στα Καλάβρυτα», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Στα Καλάβρυτα βρέθηκε τις ημέρες των εορτών η Κλέλια Ανδριολάτου, με την ηθοποιό να μοιράζεται εικόνες από την απόδρασή της με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Στα εν λόγω στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρωταγωνίστρια του Maestro απαθανατίζεται στο μπαλκόνι του καταλύματος στο οποίο έμεινε, φορώντας ένα πουλόβερ και σορτσάκι.
«Αγουροξυπνημα στα Καλάβρυτα», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News