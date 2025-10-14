Η Κοινο Τοπία θα ξεναγηθεί στην έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία www.koinotopia.gr στα πλαίσια της προαγωγής του Πολιτισμού θα επισκεφθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου το πρωί την έκθεση φωτογραφίας του φιλέλληνα Robert McCabe “Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο: Τα χρόνια της ελπίδας” που παρουσιάζεται στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας και θα ξεναγηθεί από την ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Ίδρυμα Ιωάννου & Ευτέρπης Τοπάλη, το Εθνικό-Ιστορικό Μουσείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Στην ξενάγηση μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που έχουν κάνει την απαραίτητη κράτηση στη γραμματεία του συλλόγου Καραισκάκη 153, ισόγειο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11πμ-2μμ και Πέμπτη, Παρασκευή 7-9μμ στο 2610.622250, και στο 2610.277171 τις άλλες ώρες καθώς και στο info@koinotopia.gr. Λόγω περιορισμένου αριθμού θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις.

Η έκθεση η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό και Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στη συνέχεια στη Σεούλ της Νότιας Κορέας και στο Ριζάρειο Κέντρο Εκθέσεων και Συναθροίσεων στο Μονοδένδρι Ζαγοροχωρίων, εμπλουτίζεται με φωτογραφίες που εκτίθενται για πρώτη φορά και με μία σύγχρονη δημιουργία του εικαστικού Γιάννη Παπαδόπουλου εμπνευσμένη από το έργο του φωτογράφου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν αναλάβει εκ μέρους του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη η Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου Ιστορικός Τέχνης, επιμελήτρια και ο Γιάννης Μόσχος Αρχαιολόγος, επιμελητής εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας.

Ο Robert ΜcCabe γεννήθηκε το 1934 στο Σικάγο και μεγάλωσε στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Τράβηξε τις πρώτες του φωτογραφίες σε ηλικία πέντε ετών με μια Kodak Baby Brownie. Τις πρώτες του φωτογραφίες από την Ευρώπη τις τράβηξε το 1954 κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, όταν ήταν ακόμα φοιτητής στο Princeton. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1955 και το 1957 και ταξίδεψε σε όλο το Αιγαίο, φωτογραφίζοντας με μια Rolleiflex και φιλμ Plus-X.

Το 1957 τράβηξε μια σειρά έγχρωμων φωτογραφιών στα ελληνικά νησιά για λογαριασμό της National Geographic Society. Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες του παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1950 στη Firestone Library του Πανεπιστημίου Princeton και σε μια περιοδεύουσα έκθεση που ακολούθησε. Έκτοτε ταξιδεύει φωτογραφίζοντας σε όλο τον κόσμο και παρουσιάζοντας το φωτογραφικό του έργο σε πολυάριθμες εκθέσεις και εκδόσεις. Ζει και εργάζεται στις Η.Π.Α., στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

