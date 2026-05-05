Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε να συλληφθεί η Πολύζου, επεισόδιο πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Επεισόδιο μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου σημειώθηκε σήμερα, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προς τιμήν του Οικομενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Η δημοσιογράφος που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας μετέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη προκειμένου να καλύψει ειδησεογραφικά το γεύμα προς τιμήν του προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας .

Το επίσημο γεύμα επισκιάστηκε ωστόσο από την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της δημοσιογράφου ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής και τη Διευθύντρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Βουλής να συλληφθεί. «Είναι κακοποιό στοιχείο. Έχω κινηθεί εναντίον της, για εγκληματική οργάνωση», είπε η Κωνσταντοπούλου για τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια.

«Μα, είναι δημοσιογράφος», της απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά η Κωνσταντοπούλου επέμενε για τη σύλληψη της δημοσιογράφου και υποστήριζε ότι αφενός είναι κλειστή η εκδήλωση και αφετέρου ότι δεν μπορεί να βρέθηκε η Βασιλική Πολύζου στον χώρο ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, διότι όπως υποστήριξε δεν υπήρχαν άλλοι συνάδελφοί της. Σύλληψη δεν υπήρξε, και το νέο επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, έληξε όταν αποχώρησε από την Αθηναϊκή Λέσχη η δημοσιογράφος.

