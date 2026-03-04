Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα

Οι πολεμικές διαμάχες κλιμακώνονται στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ εμπλεκόμενων και μη εμπλεκόμενων χωρών, αλλά και τη διεθνή αγορά.

Οι εμπορικοί δρόμοι γίνονται όλο και πιο δύσβατοι, ή κλείνουν εντελώς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ Ιράν, Ομάν και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα Στενά αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά περάσματα, καθώς το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου διέρχεται από αυτά, με τις τελευταίες εξελίξεις να καθιστούν τη διέλευση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ζημιές σε δεξαμενόπλοια έχουν ήδη αναφερθεί, ενώ υπάρχει και αναφορά για τον θάνατο τουλάχιστον ενός ναυτικού, περιστατικά που θα συμβαίνουν όλο και συχνότερα, με τις διεθνείς εκτιμήσεις να μη βλέπουν σύντομο τέλος στις πολεμικές συγκρούσεις. Οπως είναι λογικό, οι δυσκολίες αυτές έχουν προκαλέσει απορρύθμιση σε δρομολόγια και αυξημένα κόστη μεταφοράς, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται αισθητά οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, σε ποσοστό τουλάχιστον 13%. Αύξηση τιμής αναμένεται προφανώς και στα παράγωγα του αργού πετρελαίου, με άμεσα επηρεαζόμενη την τιμή της βενζίνης.

Η τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 5 – 6 λεπτά το λίτρο μέσα σε διάστημα μόλις 15 ημερών, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί ακόμα πιο έντονη ανοδική πορεία. Οι σημερινές τιμές κυμαίνονται γύρω από το 1,77 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και 1,55 – 1,56 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, ανάλογα με το πότε κάθε πρατήριο έχει προμηθευτεί το καύσιμο.

Ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος των βενζινοπωλών Πάτρας τόνισε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι «μέχρι την περασμένη Παρασκευή, όλα ήταν καλά. Ο κόσμος γέμιζε 300-400 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πράγματα άλλαξαν την επόμενη μέρα. Από το Σάββατο έγινε χαμός. Ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί και τρέχει να βάλει μόνο τα αναγκαία. Δεν είχα παραγγελία για πάνω από 150 λίτρα».

Τα ίδια ισχύουν και για την τιμή της βενζίνης, η οποία, όπως δήλωσε ο κ. Παπαγιαννόπουλος χαρακτηριστικά, «έχει ανέβει στο θεό». Οι πελάτες τρέχουν να γεμίσουν όσο γίνεται τα οχήματά τους, καθώς ο κόσμος έχει καταλάβει πως η κατάσταση χειροτερεύει. Παρά τον πανικό που έχει προκληθεί στα πρατήρια, με τους καταναλωτές να προετοιμάζονται για το χειρότερο, παράγοντες της αγοράς καυσίμων τονίζουν πως η άνοδος των τιμών θα φανεί στη λιανική αγορά προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Η άποψη αυτή, βασίζεται στην τάση της αγοράς του «μαύρου χρυσού» να επηρεάζει σταδιακά τις πρώτες μέρες την τιμή χονδρικής, με τις αλλαγές στις τιμές λιανικής να φαίνονται μία με δύο μέρες μετά.

